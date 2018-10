Oud-premier Wim Kok is overleden, dat heeft zijn familie bekend gemaakt. Kok is ook leider van de PvdA geweest.

Hij overleed in zijn woonplaats Amsterdam op 80-jarige leeftijd. Zijn vrouw Rita, kinderen en kleinkinderen waren op dat moment bij hem. Kok overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartkwaal.

Integriteit

„Hij was een toonbeeld van integriteit. Gedreven, gezagsvol, loyaal, ongelofelijk betrokken", zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in reactie op het overlijden van de voormalig PvdA-politicus. „Hij was een man die onvoorstelbaar hard kon werken ten behoeve van anderen. Ook na zijn afscheid uit de politiek bleef hij zeer betrokken. We gedenken Wim Kok met grote dankbaarheid en groot respect en wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn overige familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies."

Het bestuur van de PvdA noemt Kok „een strijder, een sociaaldemocraat in hart en nieren, een premier van alle Nederlanders. We hebben veel aan Wim te danken. Hij was intens betrokken bij de mensen die hij vertegenwoordigde en tot het laatst bij de samenleving en zijn Partij van de Arbeid. Met het overlijden van Wim verliezen we een groots staatsman, een integer en mooi mens.''

Verschillende politici hebben hun condoleances uitgesproken. Het koningshuis zegt Kok met het grootste respect te gedenken.

Paars

In 1986 kwam Kok in de Kamer terecht, voor de PvdA. Daarvoor had hij bij vakbond NVV gewerkt. Al snel volgde hij Joop den Uyl op als fractievoorzitter, dat bleef hij tot 1989. In de periode 1986 tot 2001 is hij politiek leider van de partij geweest, hij zorgde toen voor een koerswijziging in de PvdA. De partij ging meer richting het politiek midden, dat noemde hij het „afschudden van de ideologische veren". Ook was hij enkele jaren Minister van Financiën en vicepremier in het kabinet Lubbers III.

Kok bij zijn afscheid in 2002 / ANP

Van 1994 tot 2002 was Kok Minister-president, het was het eerste 'paarse' kabinet in jaren. In die periode zorgde hij voor grote hervormingen in de economie en werden het homohuwelijk en euthanasie gelegaliseerd. In 2002 kwam het kabinet ten val, Kok nam namelijk de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in Srebrenica. Hij trok zich daarna terug uit de politiek en was in latere jaren nog actief bij bedrijven als Shell, KLM en ING.