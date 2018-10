Orkaan Michael aangekomen in Georgia; één dode

Honderdduizenden Amerikanen zitten zonder stroom, nadat orkaan Michael over de staten Florida en Georgia trok. Hij kwam aan in Florida als een categorie vier orkaan, maar is inmiddels afgezwakt tot een van het eerste niveau.

Gevaarlijk

De orkaan blijf onverminderd gevaarlijk en laat een spoor van verwoesting achter. Toen de storm aan land kwam, waren de windsnelheden zo hoog dat het bijna een categorie vijf orkaan was. Op het hoogtepunt waren er windsnelheden van 250 kilometer per uur, inmiddels is dat gedaald naar 130 kilometer per uur.

Tot nu toe is er een melding binnen gekomen van een dode: een man kwam om het leven toen er een boom op zijn huis viel. Dat is volgens de burgemeester van Tallahasee ook het grootste gevaar voor mensen in de regio: vallende bomen.

Extreem weer

Ook in de gebieden waar Michael al langs is gekomen, blijft het weer extreem. De golven in het kustgebied blijven hoog en op meerdere plekken staat er tot wel twee meter water in de straten. Volgens CNN stond het water in Panama City, waar de orkaan aankwam, tot de toppen van de palmbomen.

De meer dan 500.000 duizend mensen zonder stroom zullen nog even af moeten wachten. Door de storm zijn veel stroomkabels stuk gegaan en het duurt een paar dagen voordat dat gerepareerd kan worden.