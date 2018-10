Op zoek naar een kat? Probeer de app Catinder!

Klaar met je irritante Tinderdates die er in het echt altijd anders uitzien dan op de foto? Hier een tip voor een datingapp waar je nooit teleurgesteld zult raken: Catinder! De app is speciaal voor Dierendag gelanceerd. De oprichters werkten samen met de Dierenbescherming. Uiteindelijk is het doel om ervoor te zorgen dat de katjes geadopteerd worden.

In de app swipe je, net als met Tinder, naar links of rechts. Je kunt ook op de kat klikken om extra informatie te lezen. Bijvoorbeeld of je kat goed is met kinderen of vaak muisjes vangt, zo meldt Jinek.

Kennismaken

Alleen de match gaat een tikje anders. Mocht je een match hebben, dan ga je eerst langs bij het asiel om kennis te maken met de kat. Als het blijkt te klikken, wordt de adoptie in gang gezet. Het is dus niet net als online bestellen ‘vandaag voor 22.00 uur besteld, morgen in huis.’

Maar, zoals ook bij Tinder, is misschien niet elk katje even aantrekkelijk om naar te kijken. Dat is in ieder geval waar de bekende datingapp wel om draait: oppervlakkig beoordelen op uiterlijk. En ook bij Catinder geldt: het ene katje is misschien net iets schattiger dan het andere. Maar volgens de ontwikkelaar hebben alle katten alsnog meer kans om geadopteerd te worden doormiddel van deze app. Het wordt namelijk veel toegankelijker, zo vinden ze.

Hoe dan ook: kijken naar plaatjes van katten is nooit saai, of je nu adopteert of niet. De app heet Catopia en is te downloaden in de appstore. Heb je geen smartphone? Op ikzoekeenbaas.nl staan de beestjes ook.