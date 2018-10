Ook zombies ontwikkelen zich in The Walking Dead

IJzingwekkende ogen waarin niets anders schuilgaat dan de dood, de geur van rottend vlees en tanden die alles wat leeft verscheuren. De Walkers zijn terug en anders dan ooit tevoren in het nieuwe seizoen van The Walking Dead. Gisteravond was de eerste aflevering van het negende seizoen voor het eerst in Nederland te zien. Metro sprak met Greg Nicotero, regisseur en co-executive-producer van de hitserie, over het nieuwe seizoen van The Walking Dead, de evolutie van zijn zombies en het verlies van geliefde collega Scott Wilson.

,,Ik houd er enorm van om verhalen te vertellen, dus dit is het beste wat me kon overkomen”, stelt Nicotero. De inmiddels 55-jarige special make-up effects specialist is nog altijd blij dat hij de kans greep om mee te werken aan TWD (The Walking Dead). Op dat moment was het volgens hem iets nieuws en dacht hij ‘ik probeer het gewoon’. Inmiddels acht jaar verder werkt hij er nog altijd met veel plezier. ,,Tijdens de opnames van seizoen één viel het mensen op dat ik regietalent heb. Vanaf seizoen twee mocht ik soms afleveringen regisseren. Nu negen seizoenen verder ben ik naast special make-up effects supervisor en regisseur ook co-executive-producer.”

Nieuwe zombies

Nicotero is niet de enige die zich in de loop van de serie steeds verder ontwikkeld heeft. Ook zijn befaamde Walkers (zombies) zijn niet meer wat ze in seizoen één waren. De zombies zijn in de loop der tijd ouder en gerimpelder geworden. Ook maakt een aantal nieuwe zombies hun opwachting. ,,Om de Walkers visueel interessant te houden, hebben we een aantal nieuwe zombies gemaakt. Zo zijn er in seizoen negen een zombie zonder neus en een zombie waarbij er allemaal spinnen uit zijn hoofd komen.”

Greg Nicotero: 'Een monster zonder tanden is geen monster' Foto: FOX

De Walkers moeten niet alleen visueel interessant zijn. ,,Het is belangrijk dat de zombies een reële dreiging blijven. Door de seizoenen heen zijn de personages steeds beter geworden in het vechten tegen en het doden van Walkers. Je moet het de personages niet te makkelijk maken.” Het frustreert Nicotero dat er soms stukjes in het script zijn waar zijn zombies eerder als komisch dan als gevaarlijk getypeerd worden. Deze stukjes script schrapt hij meteen. “Mijn zombies zijn niet komisch. Ze moeten gevaarlijk zijn. Een monster zonder tanden is geen monster.”

Er zijn in negen seizoenen dan ook heel wat personages verslonden of gedood. Volgens Nicotero is de vriendschap tussen de acteurs echter blijvend of je personage nog leeft of niet. Ook stelt hij dat ‘het bijzonder is om personages die in de serie overleden zijn terug te laten komen als eerbetoon’. Op deze manier zien acteurs die lang samengewerkt hebben elkaar weer.

Greg Nicotero: 'Het is bijzonder om personages die in de serie overleden zijn terug te laten komen' Foto: FOX

Scott Wilson

Een triest moment dat de acteurs de afgelopen week bij elkaar bracht, was de dood van acteur Scott Wilson. De acteur overleed 6 oktober op zesenzeventigjarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. ,,Scott was een geweldige man en acteur. Ik ga hem enorm missen. Het is moeilijk om zo close met iemand te zijn en die persoon te verliezen. Ik ben enorm dankbaar dat ik er voor hem heb kunnen zijn”, vertelt Nicotero. In TWD speelde Wilson van seizoen twee tot en met vier de rol van Hershel Greene. De acteur zal als het goed is nog te zien zijn in het negende seizoen van de serie. Hij is namelijk een van de drie personages die terugkeert om het vertrek van een ander personage, Rick Grimes (Andrew Lincoln), in te leiden.

Wat kun je verwachten van het nieuwe seizoen?

Het nieuwe seizoen van TWD belooft veel nieuws. Hieronder drie dingen die je in het nieuwe seizoen sowieso gaat zien volgens Greg Nicotero.