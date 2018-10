Ook pizza’s en mayo kunnen diervriendelijker zijn

Wie z’n boodschappenmandje vult met pizza’s, hondenvoer, soep en mayonaise waarin eieren zijn verwerkt, zal niet meteen overtuigd van de daken schreeuwen dat hij of zij zo lekker diervriendelijker aan het winkelen is. Maar… dat kan wel degelijk het geval zijn!

Supermarkten bieden namelijk steeds meer producten aan die het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming dragen. Zo hebben mensen die graag diervriendelijker shoppen, meer keuze dan ooit. Om dat nog duidelijker te maken, houdt de Dierenbescherming deze week (22 tot en met 28 oktober) een Beter Leven week.

Het winkelende publiek wordt opgeroepen om extra alert te zijn op de verpakking van vlees, kip, eieren, vleeswaren en zogeheten ‘verwerkte producten’. ‘Is jouw vlees Beter Leven? Check ’t label even’, luidt de campagneslogan op de radio, op outdoor in winkelcentrum, in Metro en andere printmedia en op social media.

‘Geweldig!’

Praktisch alle supermarkten in ons land doen aan de week van de Dierenbescherming mee. En, zoals gezegd, met steeds meer diervriendelijkere producten. „Dat is geweldig”, zegt directeur Co’tje Admiraal van de organisatie. „De keuze is nu enorm, want naast vlees en eieren staat het dierenwelzijnskeurmerk ook op tal van producten waarvan de consument het misschien niet direct zou verwachten.” Admiraal doelt dan uiteraard op die pizza, salades en blikken soep.

Niet te doen?

Maar, zul je misschien denken, dat diervriendelijker shoppen betekent toch een hele zoektocht door je supermarktpaden? Dat valt reuze mee, zo stelt de Dierenbescherming. Het is namelijk best simpel: hoe meer sterren staan afgebeeld op het keurmerklogo, hoe diervriendelijker het product. Eén ster betekent in de regel meer ruimte en afleiding in de stal. Bij twee sterren mogen de dieren meestal naar buiten en bij drie sterren is het dierenwelzijn nog beter geregeld. Staan er geen sterren op de verpakking, dan kan de consument er – met uitzondering van biologische producten – niet vanuit gaan dat er volgens de normen van de Dierenbescherming voldoende rekening is gehouden met dierenwelzijn.

Plofkip in de ban

Dat laatste is bijvoorbeeld heel goed terug te zien bij kippenvlees., Directeur Admiraal: „Hoewel supermarkten nauwelijks nog verse plofkip aanbieden, zie je tegenwoordig naast de sterrenkip allerlei nieuwe kipconcepten. Het gaat dan weliswaar om dieren die het beter hebben dan de plofkip, maar zeker niet zo goed als de Beter Leven-kip met één ster die lekker in een veilige overdekte uitloop naar buiten mag.”

Wat de Dierenbescherming betreft kan het winkelend publiek het verschil nu echt maken. Voor de prijs hoeft de consument het niet te laten. „Wij zeggen niet dat mensen vegetariër moeten worden, maar wat minder vlees eten is niet alleen gezonder, het stelt je ook in staat om voor beter, lees: diervriendelijker geproduceerd vlees te gaan”, aldus Admiraal. „Dat het dan ietsjes meer kost, daar merk je dan helemaal niets van. De dieren natuurlijk wel, want die krijgen dankzij mensen die letten op het Beter Leven keurmerk écht een beter leven.”

Profijt in getallen

Hoeveel dieren profijt van het keurmerk hebben gehad is inmiddels duidelijk: sinds de introductie gaat het om 150 miljoen. De dieren zijn afkomstig van 1750 boeren die bereid waren extra investeringen te doen om dieren een fijner leven te bieden. Achttien supermarktketens realiseerden vorig jaar een omzet van 1,5 miljard euro met producten waarop het keurmerk stond. Daarmee is Beter Leven het grootste keurmerk van Nederland geworden.

Maar… de Dierenbescherming is nog niet klaar. Na de supermarkten heeft de organisatie de ambitie om ook het Beter Leven productaanbod in bedrijfskantines, bij cateraars en in slagerijen te vergroten. Nog genoeg (dieren)werk aan de winkel dus! En dan kun je ook bij je favoriete slager of op je werk op zoek naar Beter Leven, en ‘check je ’t label even’.