Onderzoek naar herkomst gevonden leeuwenwelp

Heb jij wel eens een vaag telefoontje van een Engelstalige gast gehad die beweert dat hij voor Microsoft werkt? In India heeft de cyberpolitie 24 mensen gearresteerd die ervan worden verdacht lid te zijn van een criminele bende die over de hele wereld actief was, zo meldt New Delhi TV.

Illegale callcenters

De bende opereerde vanuit in India en werd opgespoord nadat een vertegenwoordiger van Microsoft India een klacht over hen indiende bij de cyberpolitie. Volgens hem zouden oplichters talloze neptelefoontjes plegen en opereren vanuit meerdere frauduleuze callcenters in de regio Delhi. Bij de invallen zijn computers, belscripten, logbestanden en administratie in beslag genomen.