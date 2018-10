Ondanks legalisatie verbod op wiet in eigen huis

Het roken van wiet is in Canada vanaf woensdag niet langer verboden. Dit maakte een medewerker van de Canadese regering dinsdagavond (lokale tijd) bekend. Op 20 juni jongstleden werd er door het merendeel van het parlement gestemd voor het legaliseren van marihuana.

Het was voornamelijk premier Justin Trudeau die zich sterk maakte voor de legalisatie. Zo zou het vooral van belang zijn geweest dat er toezicht kwam op de productie en distributie van de drug. Maar hoe gaat een land om met de legalisatie van een voorheen streng verboden middel?

Niet makkelijker

Matthias Marchal, verslaggever bij Metro in Montreal, vertelt dat het land verdeeld is over het besluit. „De ene helft is voor en de andere helft tegen.” Hij denkt dat de legalisatie het land ten goede komt. „Er is nu meer duidelijkheid over waar de drug uit bestaat. Waar het eerst niet duidelijk was hoeveel thc in de marihuana zat, is het nu verplicht dat erbij te vermelden.”

Toch lijkt het er niet op dat het roken van een jointje er makkelijker op gaat worden. Sterker nog, het tegendeel blijkt het geval te zijn. In de maanden die er zaten tussen de officiële aanname van de wet en de uitvoering ervan, werd het land voorbereid op het gebruik van marihuana in openbare ruimten.

Vijftien miljoen huishoudens kregen informatie op de mat, en er werden informatiecampagnes op touw gezet. Volgens de nieuwe wet is het voortaan toegestaan 30 gram op zak te hebben, en 150 gram thuis te hebben liggen.

Niet in eigen appartement

Het is elke provincie toegestaan zijn eigen regels te maken omtrent de verkoop en het gebruik van cannabis. Christopher Engel, uit Saskatoon, vertelt dat het in zijn appartementencomplex niet langer is toegestaan wiet te roken. Vanaf woensdag hangt er op de voordeur van het gebouw een bord met 'cannabis laten groeien of het in bezit hebben is in dit pand, inclusief appartementen en balkon, niet toegestaan'.

„Voordat het roken van wiet legaal was kon ik af en toe een jointje roken in mijn eigen appartement. Nadat drie vierde van de inwoners bij een bewonersvergadering tegen het roken van wiet in het gebouw stemde, is dat niet langer mogelijk. Op het roken van wiet in mijn eigen appartement staat vanaf nu een boete.”

Engel vervolgt dat advocaten gebouw per gebouw afgaan, met als doel een verbod op roken in gebouwen op te leggen. „Het roken van een joint is hier dus veel moeilijker geworden. Stel ik zou nu een joint willen roken, dan moet ik naar buiten, naar een park, waar het nog wel mag.”

Registratie

Het legaliseren van wiet gaat gepaard met een aantal regels. Er zullen nieuwe wetten komen voor het rijden onder invloed. Jenny (wil niet met haar achternaam in de krant) vertelt dat ze beter zullen gaan controleren. „iemand die veel rookt die wordt gepakt met wiet op achter het stuur zal gestraft worden. Ik ben bang dat iedereen die naar de ‘wietwinkel’ gaat voor legale wiet geregistreerd zal worden, en dat dat later tegen je kan worden gebruikt. Mijn wiet zal ik gewoon bij mijn eigen dealer blijven halen.”

Volgens Marchal is het na de legalisatie inmiddels in 5 van de 19 districten in Montreal verboden om wiet te roken. Niet op straat, maar ook niet binnen in je eigen huis. „Je moet dus naar een ander district, waar het nog wel mag, wil je legaal een jointje opsteken.”