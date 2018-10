Oktober: Het nieuwe zomerschaatsseizoen

Gierende kinderen, een helderblauwe lucht en een rij zomers geklede gezinnen voor de kassa. Wie de Jaap Eden IJsbaan niet kent, zou het deze warme zondagochtend gemakkelijk kunnen verwarren met een buitenzwembad. Dat het uitzonderlijk warme weer de situatie in een ander daglicht plaatst, blijkt als binnen het vertrouwde ’kling klung’ van ijzers op het ijs galmt. Het schaatsseizoen is wel degelijk begonnen.

Hartje zomer

,,Ik keek vanochtend uit het raam en dacht: Ja, heerlijk schaatsweer!'' Bruno Emans zegt het lachend, terwijl hij in een lenige variant van de kleermakerszit zijn noren vaststrikt. Omdat het vandaag 23 graden wordt, heeft hij het bovenstuk van zijn schaatspak thuisgelaten.

,,Zaterdag moest de ijsbaan dicht door het warme weer, dus toen ik vanochtend zag dat de baan geopend was, pakte ik m’n kans. Tja, ik hoop nog altijd op de Elfstedentocht, maar tot die tijd ben ik blij met deze buitenbaan, al voelt het als hartje zomer.’’

Het mag dan zomers weer zijn, de fanatieke schaatsers laten zich nergens door tegenhouden. Foto: Metro/Kyrie Stuij

Het is een spannende maand voor openluchtijsbanen. Ondanks nieuwe koeltechnieken en een grondige planning, blijft het leggen van een ijsbaan in de buitenlucht een venijnig spel met het weer. Zo opende de Jaap Edenbaan zaterdag voor het eerst weer de deuren en moest het diezelfde dag eerder dicht vanwege de wind die roet in het eten gooide.

'Interessante maand'

Joris Wouters, woordvoerder van de Jaap Edenbaan: ,,Oktober blijft een interessante maand. Elk jaar zit er wel een weekend tussen waarin het weer anders uitpakt dan je verwacht. Maar we doen er alles aan om te kunnen schaatsen. Van zaterdag op zondag is onze ijsmeester de hele nacht in de weer geweest om het ijs aan te dikken.’’

En dat blijkt nodig, want het is zondag verrassend druk op de Amsterdamse schaatsbaan. Gezinnen, fanatieke eenlingen en klasjes leerling-schaatsers verplaatsen zich over de baan. Mutsen en sjaals zijn ingeruild voor zonnebrillen en luchtige t-shirts. Een opmerkelijk gezicht met de verplichte handschoenen die schaatsers moeten aantrekken.

Zomer of winter, het maakt de 6-jarige Jules niets uit. Een warme chocomel gaat er altijd in. Foto: Metro/Kyrie Stuij

,,Hé, zomerschaatser!’’, klinkt het vanaf het terras van Restaurant Bar Jaap. Co Sajtos groet een passerende kennis die op weg is naar de ijsbaan. Zelf heeft hij net een rondje met het gezin achter de rug. ,,Hoe dat voelt? Overdreven gezegd: Het is alsof je schaatst in een pakje boter. Je zakt er een beetje in weg, waardoor je meer moeite moet doen om vooruit te komen.’’

Plan B

Maar voor een gezin dat een tot twee keer per week schaatst, is het allang fijn dat het ijs na een half jaar weer beschikbaar is. Partner Ruth Bergkamp: ,,We hadden Artis als plan B al in het achterhoofd, maar daar hoeven we geen gebruik van te maken.’’

Onder de herfstbladeren, in de felle zon, met uitzicht op de ijsbaan. Het weekend van 14 oktober liet drie seizoenen zien. Foto: Metro/Kyrie Stuij

Ondertussen strijken steeds meer schaatsers neer op het zonnige terras. Verzoeken om waterijsjes heeft Tim Meijer van Restaurant Bar Jaap nog niet ontvangen. De machine voor warme chocomel draait daarentegen overuren. ,,Of het nou 23 graden is of 9 graden, het hoort bij het schaatsseizoen. Mensen hebben hier een half jaar lang naar uitgekeken. Zomers weer maakt dan niks uit. De echte fanatiekelingen bestellen gewoon warme chocomel, erwtensoep of een lekkere pannenkoek.’’

De temperatuur neemt de aankomende week af, maar met 16 tot 22 graden blijft het relatief warm voor de herfst. Het schaatsseizoen bij de Jaap Edenbaan duurt tot 24 maart.