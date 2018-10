NS opent eerste watertappunt: 'Handig voor de zomer'

Knalgeel met blauwe details. Het eerste NS-watertappunt van Nederland is niet te missen. In Alkmaar werd woensdag de eerste watervoorziening op het station gepresenteerd. Reizigers kunnen daarmee op elk moment van de dag gratis een flesje vullen. Eind 2019 moet dezelfde voorziening op 200 stations staan.

,,Op het station stalde ik vanochtend mijn fiets en – ja, dit verzin ik niet – zag ik een plastic flesje op de grond liggen’’, vertelt regiodirecteur Irma Winkenius in haar toespraak in Alkmaar. ,,En dat behoort hopelijk vanaf vandaag tot het verleden. Dit watertappunt is een extra service voor de reiziger en moet ook het zwerfafval op stations gaan verminderen.’’

Promotiemedewerkers delen gratis Doppers uit met een NS-logo.

Net als de korting die stationswinkels bieden op warme dranken voor reizigers met een herbruikbare beker, moet ook dit initiatief ten goede komen aan het milieu. Bovendien klinkt vanuit reizigers al langer een groeiende vraag naar gratis water op het station, merkt de NS.

‘Ah, mag ik dat pakken?’, vraagt de 27-jarige Ali Saad als hij langs het tappunt loopt. Bijna elke dag reist hij met de trein naar school. Normaal koopt hij wat te drinken bij een van de stationswinkels, maar voortaan neemt hij zijn eigen fles mee. ,,Ik ontbijt pas in de middag en in de uren daarvoor drink ik veel. Dan is het koffie, water, koffie, water. Handig dat ik het nu zelf kan pakken.’’

Reiziger Ali Saad neemt voortaan een eigen fles mee. ,,Ik ontbijt nooit voor 12 uur. Daarvoor drink ik alleen maar koffie en water.''

Het watertappunt komt vooral goed van pas in het voorjaar en de zomer. Mocht het gaan vriezen, dan moet de NS de voorziening namelijk tijdelijk sluiten. Tristen Wesdorp (20) kan zich voorstellen dat het ook een fijne bijkomstigheid is tijdens evenementen. ,,Vorig jaar vierde ik Koningsdag in Alkmaar. Dan is het natuurlijk hartstikke druk. Op het station stond een doolhof van hekken waar je met z’n allen doorheen moest om bij de bussen te komen. Als je dan in de brandende zon staat te wachten, is een flesje water wel fijn.’’

Tristen Wesdorp reist regelmatig naar Alkmaar vanuit Rotterdam. ,,Ik zal er niet zo snel gebruik van maken. Wel als het koffieautomaat was. Dan was ik er eerder voor opgestaan.''

Als het gaat om dagelijkse reizen, ziet hij zichzelf niet zo snel gebruik maken van het watertappunt. Wesdorp drinkt liever een bakje koffie. Lachend: ,,Als het nou een gratis koffieautomaat was, dan zou ik er elke dag eerder voor opgestaan.’’

En de stationswinkels dan?

Ondertussen staat Sebastiaan de Wilde, directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud, mensen te woord over het initiatief van de NS. Gaat de voorziening niet ten koste van de omzet van de stationswinkels? Volgens de directeur wegen in dit geval de gezondheidsvoordelen op tegen het economische belang. ,,Wellicht dat het invloed heeft, maar we zijn een maatschappelijk bedrijf en vinden duurzaamheid en gezondheid belangrijk. Bovendien verkopen de winkels meer dan alleen flesjes drinken.’’

Om reizigers te stimuleren het watertappunt te gebruiken, deelt een groep promotiemedewerkers gele Doppers uit met een blauw NS-logo. De gestrande reiziger Job Joling (37) bekijkt het van een afstandje. Hij vindt het een sympathiek initiatief. ,,Het is goed voor het milieu en vooral handig voor de zomer, want soms zit je in een trein die nog heter is dan het buiten is.’’

'Handig voor de zomer', vindt reiziger Job Joling. ,,Soms zit je in een trein die nog heter is dan het buiten is.''

De NS kondigde al eerder aan dat er watertappunten gaan komen. Op social media werd daar veelvuldig op gereageerd. Naast positieve reacties klonk er ook een kritische noot. Zou het watertappunt wel echt gratis blijven? Is het een compensatie voor de verhoging van de treintickets volgend jaar? ,,Nee, die zaken staan absoluut los van elkaar’’, reageert De Wilde van de NS. ,,Het is simpelweg een extra service voor de reiziger en ik kan je verzekeren dat er geen automaat komt waar je een kwartje in moet gooien.’’