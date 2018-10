Nog nooit zo warm geweest in oktober, is dat erg?

Nog nooit eerder is het zo warm geweest in oktober. Maandag werd voor een vijfde dag op rij op weerstation Ell (Midden-Limburg) een temperatuur van 25 graden of meer gemeten. Mogelijk komt er dinsdag een zesde dag bij. Heel fijn dat lekkere zomerweer, maar dat kan niet goed zijn voor onze aarde?

,,Door de opwarming van de aarde hebben we de laatste jaren meer last van extremen. Deze eeuw zijn er gemiddeld acht warmterecords verbroken tegenover 1 kouderecord,” zegt Jaco van Wezel Meteoroloog bij Weeronline. De standaardtemperauur ligt door de opwarming van de aarde hoger en daardoor komt het makkelijker tot warmterecords dan tot kouderecords.

Warmte door orkanen

De warmte blijft voorlopig nog in ons land doordat restanten van de tropische orkanen Leslie en Micheal over Spanje en Portugal trekken. Jaco legt uit dat de orkanen van invloed zijn omdat de bewolking hierdoor uit blijft en we een warme zuidenwind houden. De bewolking blijft hangen boven de Noordzee en Engeland en daarom voelt het nog warmer.” In een warmer klimaat wordt de kans groter dat tropische stormen Europa bereiken.

Zeewater wordt warmer

Het zeewater wordt namelijk steeds warmer. Orkanen halen hun energie uit een warme zee die minstens 27 graden moet zijn. Vanwege de opwarming van de aarde verschuift de 27 °C grens naar het noorden waardoor orkanen langer hun intensiteit kunnen behouden, terwijl ze richting Europa trekken.

Blote benen in Oktober Foto: ANP

Is het erg dat het zo warm is?

In Nederland mogen we eigenlijk niet klagen want de opwarming van de aarde zorgt ervoor dat in het najaar langer van warme dagen kunnen profiteren. Maar erg goed voor moeder natuur is het natuurlijk niet. In Zuid-Europa heeft het hevige noodweer de afgelopen dagen al flink wat levens gekost. Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump is er inmiddels van overtuigd dat het klimaat verandert. Wel twijfelt hij of de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. ,,De extreme periodes van warmte zijn een kenmerk van de opwarming van de aarde.”

Mensen genieten van het nazomer weer in Amsterdam. Foto: ANP

Maar in 1990, 2001 en 2005 was er toch ook sprake van extreem warme dagen in oktober?

De meteoroloog legt uit dat het inderdaad eerder in oktober wel eens zo warm in geweest. ,,Vaak was er dan sprake van een individuele dag of het waren series van drie dagen. Nog nooit is het zo lang achter elkaar zo warm geweest.”

Hoe zit het met de winter? Kunnen we ooit nog rekenen op een witte kerst?

,,Daar valt nog weinig over te zeggen.” Door het warme weer van de afgelopen maanden is de Noordzee ook een stuk warmer en is het zeewater boven de normale temperatuur. ,,Het zou kunnen dat het niet heel warm gaat worden, maar dat ligt er ook aan of de wind van zee waait. Als de wind uit het oosten komt dan zou het zomaar kunnen dat het alsnog gaat vriezen. Ook moet de regen wel een keer vallen, het zou zomaar kunnen dat de buien zwaarder gaan worden.”