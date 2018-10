Niks zomer: Een hommage aan de herfst

De herfst mag dan officieel begonnen zijn, de komende week schijnt juist de zon. Met dagen die zelfs de 22 graden aantikken, lijkt de zomer even teruggekeerd. Metro-verslaggeefsters Kyrie en Iris zijn er mooi klaar mee en brengen een hommage aan de herfst.

Een hartstochtelijke herfst

‘Lekker weertje hè!’, ‘Sjongejonge, ein-de-lijk zomer!’, ‘Ah yes! Zonnn’.

Het is een apart slag volk; de zomerliefhebbers. Het zijn de mensen die na slechts de eerste stranddag met gebruinde kuiten de werkvloer opwandelen. Van die mensen die zonder traantsunami tegen de zon in kunnen kijken en elke nacht de muggenoverlast overleven. Het zijn de mensen die het hardst ‘het is ook nóóit goed!’ roepen wanneer je aangeeft dat je het zelf anders best een beetje benauwd vindt buiten.

Ik gun deze mensen hun zomer. De wereld is lichter, het humeur is beter en de avonden zijn langer. Maar voor iemand die in dertig graden van een volwaardig mens tot enkel een waterig plasje factor 50-zonnebrandcreme verandert, is het warme seizoen niet altijd een pretje.

Nee, doe mij maar de herfst. Het seizoen waarin de avondzon een zachte rode gloed over de stad werpt, terwijl het buiten al knisperend koud aanvoelt. Het moment dat je inademt en merkt dat de broeierige zomermist vervangen is voor frisse buitenlucht; alsof het je longen vult met de zuurstof waar het al die maanden al naar heeft gesnakt.

Weet je wat ook een verschil is? Waar de herfst zich aankondigt met een geleidelijke daling van temperatuur, komt de zomer áltijd zonder waarschuwing. Zo had je gisteren nog je jas aan, vandaag is het dertig graden: ‘BAM! WAAROM BEN JE NOG NIET BRUIN? WAAR IS JE BIKINILICHAAM?’

Zucht, nee, zomer. Leer nou eens van de herfst en doe rustig je intrede. De herfst snapt dat je even tijd nodig hebt om te wennen. Die spuwt eerst wat kastanjes uit de bomen, schildert de natuur in een nieuw kleurenpalet en blaast zachtjes de eerste koele wind over het land. Ja, zo kan het ook.

Voor mij is de herfst het seizoen waarin de kalmte terugkeert. De tijd om hand in hand een avondwandeling te maken en plotseling de vlinders te voelen die je in het prille begin van je relatie had. De tijd om kaarsjes aan te steken, binnenshuis forten van kussens te bouwen, ’s ochtends op te warmen onder een stomende douche, te verdwijnen in oversized truien, de stad te zien oplichten en om wijn te drinken die je wangen doet gloeien.

De hete dagen komen dan nog even om het hoekje kijken, maar wat mij betreft doen we daarna de deur voorlopig op slot. Kom maar door, oktober: Voor mij geen zwoele zomer meer, liever een hartstochtelijke herfst. Door: Kyrie Stuij

Herfstige gedachten

De herfst, antwoord ik steevast als me gevraagd wordt wat voor seizoen ik zou zijn, als ik een seizoen zou zijn. Niet dat me dat nou zo heel vaak wordt gevraagd, maar de herfst dus. Onvoorspelbaar, stormachtig. Vaak nat. Ik knipoog erbij als ik dat zeg.

De herfst. Een woord waar niets op rijmt, net als ‘twaalf’. Een seizoen waarmee je alle kanten op kunt, letterlijk ook, als de wind je weet te pakken onder je paraplu.

Het luidt het definitieve einde van de zomer in, waarin alles kon, en mocht. Maar toch houd ik nog meer van de herfst, misschien ook wel omdat het de underdog der seizoenen is. Óf je houdt het meest van de zomer, óf van de winter, en dan zijn er ook nog van die lichte lentetypes. Ik niet. Geef mij de grillen van de herfst maar. En het rillen, wanneer je beseft dat autumn is coming, maar dat thuis de verwarming op je wacht, en je warme kruik en het welbekende dekentje om onder te Netflixen. En natuurlijk rode wijn. ,,Donker en stevig, daar houd ik van”, zei ik vorig oktobermaand nog tegen de van origine Indonesische en goed gevulde Gall & Gall verkoper bij mij om de hoek. Een jongensachtige grijns sierde de mond van de veertigplusser, ,,dan ben je bij aan het juiste adres.” Hij smaakte heerlijk (de wijn).

De herfst dus. Net als de tussenjas die nu weer overal in de verkooprekken hangt, naast de dunne zomerjackjes in de uitverkoop en de donzige winterjassen die nu nog een seizoen te ver lijken, een tussenseizoen. Een transitieperiode tussen warm en koud. Buiten en binnen. Alles ligt weer, of nog, open.

Ik zette net m’n fiets neer bij m’n huis en zag een klein jongetje met blonde krullen, bijna in dezelfde kleur als de verzameling bladeren die hij in z’n knuistjes had verzameld. Hij liep ermee naar de afvalcontainer en gooide ze er al neuriënd in. Om daarna weer vol enthousiasme, en snel even achterom kijkend of hij wel meer had dan z’n zusje met dezelfde haarkleur, een volgende verzameling op te rapen. Vechten tegen de herfstbok-bierkaai, want terwijl hij het deed, vielen nieuwe bladeren van de bomen. De herfst hult de stad in een laagje, net zoals de mensen zich weer bedekken met meer kleren en alles weer veel meer aan de verbeelding wordt overgelaten.

De herfst is voor mij het seizoen dat de stamppotten weer echt smaken. Vooral die van de moeder van een vriendje van vele herfsten terug. Met spinazie, gorgonzola en zongedroogde tomaten, die ik eigenijk overgewaarderd vind, maar niet in deze herfststamppot, die smaakt zoals mijn lievelingsseizoen. Erg lekker, en naar meer. Het is ook de tijd van mijn vijf lievelingsdagen van het jaar. Amsterdam Dance Event, waar tijdsgrenzen vervagen en je naar huis fietst in het donker, niet meer wetend of het nou zeven uur ’s avonds is, of in de ochtend. Ja, de herfst is spannend, ik houd van spannend.

Deze maanden brengen ook herfstige gedachten bij me naar boven. Wat gaan deze maanden me brengen? Breng ik de avonden zoals voorgaande herfstjaren alleen door, of zal ik mijn fles rood op een zwoele herfstavond delen met iemand, onder m’n dekentje, en worden de koude wintermaanden die volgen daarna minder koud?

De herfst dus. Ik verlang er naar. Ik heb zelfs m’n wachtwoord veranderd in MooieHerfst1! Met uitroepteken ja, geen vraagteken, want het is geen vraag. De herfst is gewoon mooi. Iris Hermans, of Herfstmans.