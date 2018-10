'Nieuwe therapie doorbraak in strijd tegen kanker'

De medische wetenschap is lyrisch over de resultaten van nieuwe immuuntherapie die zich richt op de zogenaamde HER2-mutaties in de menselijke genen, zo meldt Medical News Today.

Bij 54 procent van de behandelde kankerpatiënten waarbij de tumor dit gen had, sloeg deze experimentele behandelmethode aan: hun tumoren krompen aanzienlijk, ook bij patiënten die eigenlijk al uitbehandeld waren.

Resultaten

Deze HER2-mutatie komt vooral voor in de agressievere vormen van kanker die zich snel ontwikkelen. Bij ongeveer 25 procent van de patiënten die gediagnostiseerd is met borst-, long-, baarmoederhals-, slokdarm en prostaatkanker, is deze mutatie aanwezig. De nieuwe immuuntherapie 'traint' het menselijke afweersysteem als het ware om kankercellen die over dit gen beschikken op te sporen en onschadelijk te maken.

Bij deze immuuntherapie worden afweercellen uit het lichaam van de patiënt gehaald en in een lab gemodificeerd. Hierdoor zijn ze beter in staat om de mutatie, die voorkomt bij veel verschillende soorten kanker, te bestrijden. Als de immuuncellen 'getraind' zijn, worden ze weer in het lichaam geïnjecteerd in de vorm van een vaccin. De methode is ontwikkeld door het centrum voor kankeronderzoek van het National Cancer Institute in de Amerikaanse staat Maryland.

Het onderzoek werd op kleine schaal uitgevoerd onder een groep van elf patiënten met verschillende kankersoorten waarbij andere behandelmethoden niet meer werkten. Deze therapie was bij sommigen van hen een laatste strohalm en heeft geleid tot hoopgevende resultaten.

Bij zes van hen sloeg de behandeling aan, in vier gevallen stopten de tumoren met groeien of krompen ze zelfs; bij een vijfde was dit van tijdelijke aard. Het grootste succesverhaal kwam van een vrouw die volledig genas van baarmoederhalskanker en 18 maanden later nog steeds kankervrij is.

HER2

De immuuntherapie zou eveneens een een alternatief kunnen worden voor zware medicatie die nu vaak wordt voorgeschreven in combinatie met chemotherapie. Deze medicatie geeft kans op zware bijwerkingen, evenals de chemotherapie. Omdat in dit vaccin niet vreemde maar lichaamseigen cellen worden gebruikt om de kanker te bestrijden, zal het lichaam deze minder snel afstoten. Hierdoor is het aantal bijwerkingen kleiner, zo luidt de hypothese.

Het gemuteerde HER2-eiwit wordt verantwoordelijk gehouden voor het feit dat bij sommige mensen tumoren agressiever zijn dan bij anderen. Daarnaast is het risico dat de kanker na de behandeling terugkomt groter bij tumoren met de mutatie. Het is al langer bekend dat een mutatie in het HER2-gen invloed heeft op het verloop van de ziekte. Op dit moment bestaan er al behandelingen die zich op dit gen focussen, maar deze werken niet bij iedereen.

Normaliter wordt er chemotherapie toegepast bij het behandelen van kanker, niet elke vorm is hiermee echter goed te genezen. Tumoren verschillen genetisch gezien erg sterk van elkaar, zelfs wanneer ze zich in hetzelfde deel van het lichaam bevinden. Het effect van een bepaalde behandelmethode verschilt sterk per individu.

Hoofdonderzoeker dokter Jay A. Berzofsky is hoopvol over de toekomst. Hij wil de gentherapie nu gaan uitproberen op een groep borstkankerpatiënten waarbij andere behandelmethoden niet mochten baten.