Nederlands meisje (13) bloedt uit ogen, oren en neus

De moeder van een 13-jarig Nederlands meisje roept op social media op om haar verhaal en foto's te delen van haar dochter, die aan een mysterieuze ziekte lijkt te lijden.

De foto's in dit bericht kunnen als schokkend worden ervaren!

De moeder, Chantal Oosterbroek, is wanhopig en wil uitvinden waar haar dochter aan lijdt. Het meisje begon 2 jaar geleden met bloed spugen, maar na onderzoek in verschillende ziekenhuizen in Amsterdam en Almere werd er niets gevonden.

Ondertussen maakte de moeder zich steeds meer zorgen om haar dochter, omdat het meisje ook begon te bloeden uit haar ogen en neus. ,,Het ziekenhuis in Almere heeft de KNO-arts erbij gehaald om te kijken of er iets in haar gezicht zat waardoor de bloedingen ontstaan. Zelfs een MRI-scan kon niets betekenen. Alles was goed, er was niets te zien op de foto. Alles is schoon in de binnenkant van haar gezicht."

Extreme haaruitval

De moeder geeft aan dat haar dochter zelfs werd getest op leukemie, omdat zij ook aan extreme haaruitval lijdt, maar ook daar lijdt haar dochter niet aan. Volgens de moeder weet niemand wat haar kind mankeert.

,,We zien onze meid steeds meer aftakelen. Wij moeten toekijken hoe zij hier aan onder door gaat. Dat is niet oké!" roept de moeder in wanhoop op haar Facebookpagina. Daar roept ze andere mensen op om vooral het verhaal te delen, om erachter te komen of er iemand anders is die enig idee heeft wat haar dochter mankeert.