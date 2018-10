Moeder tegen begeleidster Oss: 'Ik ben niet boos'

De moeder van één van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Oss, heeft tijdens de herdenkingsbijeenkomst maandag haar steun betuigd aan de begeleidster, die het ongeluk overleefde. Ook liet ze weten 'niet boos op haar te zijn'.

Leegte

In Oss was maandag een grote bijeenkomst waarbij werd stilgestaan bij het drama met de stint op 20 september, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De moeder van de 6-jarige Fleur had gesproken met Gemma van Baasbank, ritueelbegeleider namens de gemeente Oss die tijdens de samenkomst in Theater De Lievekamp het woord had.

„Hoewel Fleur een enorme leegte achterlaat en ze haar dochter enorm mist, hoopt ze met heel haar moederhart dat het goed met de leidster zal gaan. Ze wil laten weten dat ze echt niet boos op haar is. Absoluut niet. En dat ze haar en haar naasten alle goeds wenst."

„Hopelijk zijn deze woorden hartverwarmend om te horen voor een vrouw waarvan haar managers zeggen dat ze altijd eerst aan anderen denkt en dan pas aan zichzelf", vervolgde Van Baasbank. „En waarvan haar ouders, broer en zus zeggen dat ze zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft."

Niet zwanger

Hoewel de leidster het vreselijke ongeluk overleefd heeft, ligt ze nog altijd in het ziekenhuis. Van Baasbank ontkrachte een aantal roddels die over de vrouw gingen. „Dat ze in het ziekenhuis ligt is het enige wat wel klopt. Ze is niet zwanger en heeft allebei haar benen nog." Volgens Van Baasbank gaat het met de vrouw lichamelijk steeds beter, „Maar geestelijk is er nog een hele lange weg te gaan."

De zaal was gevuld met ongeveer 550 genodigden. Even verderop in voetbalstadion Top Oss konden andere mensen die de dienst wilden meemaken deze bekijken vanaf een livestream op een groot scherm. Honderden inwoners deden dat.

De hele herdenkingsdienst is hieronder te zien.