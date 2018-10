Model eist oesters en champagne in gevangenis

Kira Mayer is een Russisch Instagrammodel en is gewend is om alles te krijgen wat haar hartje begeert. Maar toen ze na verkeersovertredingen en omkoperij in de cel belandde, was geen ruimte voor een voorkeursbehandeling. Dit tot haar grote ongenoegen.

Het model liep deze lente tegen de lamp. Agenten hielden haar tegen nadat ze ontdekten dat de vrouw zonder rijbewijs rondreed. Dat was ze verloren toen ze eerder iemand aanreed en wegvluchtte. Mayer pikte het niet dat ze niet meer mocht verder rijden en veranderde plotseling in een Spaanse furie.

Eerst begon het model de inspecteur fysiek te belagen en toen dat niet lukte, gooide ze het over een andere boeg. Mayer probeerde hem te verleiden met seksuele diensten, zowel solo als in trio. Helaas, ook dat had geen invloed. De vrouw werd gearresteerd en moest zich voor de rechtbank verantwoorden. Ook een pleidooi voor de rechtbank was vruchteloos, ze werd veroordeeld tot achttien maanden cel.

Instagramaccount

Duidelijk beschaamd door de veroordeling, besloot het model haar populaire Instagramaccount te verwijderen. Voor haar celstraf deelde ze de foto’s van de meest exclusieve bestemmingen, wagens en kledij. Bescheidenheid kende Mayer toen nog niet: „Ik heb een fantastisch leven. Als ik dit ooit beu ben, zal ik wel trouwen en afzien zoals normale mensen.”

Geen glamoureus leven

De Russin had het leven in de gevangenis helemaal anders voorgesteld. „Ik kreeg vreemde pap en toen ik vroeg om een croissant en een fruitsap werd ik uitgelachen. Ik dacht het een beetje zoals een hotel zou zijn. „Ik snak echt zo hard naar een paar oesters en een glas champagne”, aldus Mayer tegen journalisten van de Britse krant The Mirror. Zelfs een smartphone of een beetje internet was niet voor handen en daar kan ze niet mee lachen.

Oesters

Ondanks de harde realiteit, gaat het model niet bij de pakken neerzitten. Zo wil ze in de gevangenis een bedrijf opstarten en haren van celgenoten opkopen voor 60 euro om die vervolgens voor een tienvoud van de prijs te verkopen. Mayer denkt hiermee niet alleen aan zichzelf, ze zou ook deel aan de gevangenis willen schenken.

Onpopulair

Het gebrek aan comfort is niet het enige probleem voor de vrouw die zichzelf omschrijft als prinses. Onlangs werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis nadat iemand kokend water over haar had heen gegooid. “Ze zijn gewoon jaloers op mijn schoonheid”, meent ze. Dat ze de wc’s en cellen niet mee wilde poetsen, helpt natuurlijk ook niet.