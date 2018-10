Minister vindt aandacht moord Khashoggi 'hysterisch'

Er is de voorbije weken veel gezegd en geschreven over de de dood van journalist Jamal Khashoggi. Een beetje teveel, zo vindt de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië. De internationale verontwaardiging slaat volgens hem nergens op.

Veel hysterie

'Hysterisch.' Zo omschrijft Adel al-Jubeir de berichtgeving over de moord op de journalist. „Er is vrij veel hysterie ontstaan rond de zaak." De minister vindt het vooral opmerkelijk dat Saudi-Arabië al veroordeeld wordt voordat het onderzoek naar de moord is afgerond.

Op de bijeenkomst in Bahrein waar hij sprak gaf Al-Jubeir verder aan dat de dader voor de moord hard gestraft zal worden. „Het koninkrijk heeft het erg duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijken hun straf niet zullen ontlopen.”

Dood Khashoggi

Na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanboel op 2 oktober verdween Khashoggi. Al snel bleek dat hij er de dood had gevonden. Sindsdien is er veel onduidelijkheid - dan wel discussie - over de doodsoorzaak van de staatskritische journalist. Volgens Turkije is hij vermoord door een speciaal team van 15 mannen uit zijn thuisland.