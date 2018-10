Met de dierenpolitie meekijken: 'Het is heftig werk'

Vier oktober dierendag. Of je deze dag nu pakt om je kat eens extra te aaien, je parkiet een nieuw woord te leren of om juist vandaag even geen vlees te eten, iedereen staat wel even stil bij dierendag. Voor de agenten van de dierenpolitie is het eigenlijk altijd dierendag. Iedere dag van de week rijden ze namelijk uit om dieren te redden van verwaarlozing en mishandeling. En dat is op dierendag niet anders.

Meekijken

Wel speciaal is dat Angelique Derksen en haar collega Ton Broenink vandaag online gevolgd kunnen worden. Ze maken namelijk foto’s van alles wat ze doen, van het politiebusje tot de dieren waar ze langsgaan. „We willen op deze manier meer aandacht vragen voor ons werk”, vertelt Derksen, nadat ze het busje even aan de kant van de weg heeft gezet. „Ik heb het idee dat veel mensen niet weten dat de dierenpolitie een ding is, dus daarom kunnen ze nu een dagje ‘meekijken’”.

Dat meekijken levert leuke reacties op. „Tot nu toe eigenlijk alleen maar leuke reacties, dat is best opvallend, want er komt veel kritiek op ons werk. Dat is best moeilijk.” Dat krijgt ze bijvoorbeeld te horen dat ze hun werk anders of beter zouden moeten doen. „Er zijn altijd mensen die kritiek hebben, dat blijft lastig. Ik heb wel geleerd dat van me af te zetten en dat moet ook wel, anders had ik mijn werk niet kunnen doen.”

Angelique en collega Ton / Politie Oost Nederland

Respect

Naast het werk bij de dierenpolitie, werkt Derksen ook vier dagen per week als ‘gewone’ agent. Ook daar komt ze vaak kritiek tegen. „We komen de laatste tijd veel negatief in het nieuws. Dat heeft ook te maken met mensen die een moment filmen waarop er ingegrepen wordt, zonder de context van wat eraan vooraf ging.” Respect voor haar werk komt ze de laatste tijd dan ook niet vaak tegen. „Het zal er vast wel zijn, maar de keren dat ik het iemand hoor zeggen zijn schaars. Dat zijn wel fijne momenten hoor, dat uitgesproken wordt dat mensen ons dankbaar zijn.”

Maar nu krijgt Derksen sowieso goede gevoelens van haar werk bij de dierenpolitie. „Wanneer ik bij iemand op hercontrole kom en zie dat de situatie verbeterd is, dan voelt het echt goed. Daar doe ik dit werk voor.” Wanneer iemand de fout in gaat met het verkeerd behandelen met een dier, zijn ze namelijk niet zomaar van de dierenpolitie af. „Dan komen we eens in de zoveel tijd even langs om te controleren hoe het gaat.”

Verdriet

Dat is het doel van de dierenpolitie: de situatie oplossen en blijvend verbeteren voor een dier. „Veel mensen willen een dier geen pijn doen, maar weten gewoon niet beter. Dat zijn ook de schrijnende situaties en ook de meldingen die me het meeste doen. Je ziet hoeveel ze van hun dier houden, maar soms kan het niet anders en moet je het dier van ze ‘afpakken’. Dan zie ik het verdriet en dat is ook moeilijk.” Toch is een dier meenemen wel een van de laatste stappen. „We beginnen met praten en voorlichten. In veel gevallen heeft de eigenaar namelijk ook hulp nodig.”

Toch is het wel zwaar werk. „Je maakt echt heftige dingen mee, dat kan heel ver gaan. Dat een dier in zo verre verwaarloosd is dat het eigenlijk ingeslapen moet worden, dat kan soms niet anders. Dat moet je niet mee naar huis nemen, dan gaat het niet goed.”

Gelukkig valt het op dierendag mee met de meldingen. „We zijn vanmorgen op een paar hercontroles geweest, maar verder is er nog niet veel binnengekomen”, vertelt Derksen. Is iedereen vandaag toch even wat liever voor zijn huisdier. En zo hoort het ook.