Meisje vindt 1500 jaar oud zwaard in Zweeds meer

Een opmerkelijke vondst in Zweden. Een meisje van acht vond, tijdens het zwemmen, een 1500 jaar oud zwaard.

Stok

Saga Vanecek was afgelopen zomer op vakantie in Jönköping County, in het vakantiehuisje van haar ouders, toen ze het zwaard in het Vidöstern meer vond. Het water in het meer stond dit jaar extreem laag, waardoor Saga verder dan ooit het meer in kon lopen.„Ik dacht dat het een soort stok was en wilde het weer terugleggen in het water, maar toen zag ik dat het een gevest had", vertelt ze tegen The Local. En dat het uiteinde „puntig" was. Dat wilde ze gelijk aan haar vader laten zien.

Het zwaard / Jönköpings Läns Museum

Vader Andy Vanecek dacht dat zijn dochter een tak in handen had, toen ze met het roestige zwaard aan kwam lopen, maar had op gegeven moment wel door dat het authentiek was. In eerste instantie werd het zwaard op 1000 jaar oud geschat, maar inmiddels is die schatting bijgesteld naar 1500 jaar oud. Dat zou betekenen dat het wapen uit de 5e of 6e eeuw komt. De vondst kan op grote aandacht van archeologen rekenen.

Het zwaard is nu te vinden in een lokaal museum, waar het geconserveerd wordt. Iedereen die het wapen wil bekijken moet nog even wachten, dat proces duurt namelijk nog wel een jaar. In de omgeving van het meer gaat verder gezocht worden naar oudheden.