'Máxima heeft een speciaal plekje in mijn hart'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima die op staatsbezoek zijn bij het Engelse koningshuis. Mooier kan het niet voor Arno Tax. De 45-jarige Brabander, die in Rotterdam woont, is groot liefhebber van de koninklijke familie én zijn partner komt uit Groot-Brittannië. „Dat zijn voor mij de twee beste koningshuizen ter wereld. Geweldig dat Willem-Alexander en Máxima op bezoek gaan bij Queen Elizabeth.”

Terwijl de Oranjes in Londen arriveerden, was Tax gisteren aan het werk in een kledingzaak in het centrum van Rotterdam. „Tja, werk gaat helaas altijd voor. Maar vanavond ga ik er rustig voor zitten en probeer ik er via de BBC zo veel mogelijk van mee te krijgen. We hebben een schotel, dus we kunnen ook nog ITV aanzetten.”

Het koningspaar op bezoek bij Queen Elizabeth en Prins Charles. Foto: ANP

Een reis naar de overkant van de Noordzee zit er niet in, maar Tax probeert in eigen land wel zo veel mogelijk live bij ‘optredens’ van de koning en koningin aanwezig te zijn. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij aan het koningspaar. „Ik heb Willem-Alexander en Máxima af en toe gesproken. Ze weten wie ik ben. Ze zeggen niet ‘hallo mijnheer Tax’ als ze mij zien, maar ze herkennen me wel. Mijn partner en ik hebben visiekaartjes laten maken, die we altijd bij de cadeautjes doen die we voor Willem-Alexander en Máxima meebrengen. Een tijdje terug was de koningin op bezoek bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Ik had toen een bos bloemen voor haar meegebracht. Toen ze die aannam, vroeg ze waarom er dit keer geen visitekaartje bij zat. Maar dat kaartje zat tussen de bloemen. Het is leuk om op die manier te merken dat ze weet wie ik ben en hoeveel moeite we ervoor doen om hen te zien.”

Neem de troonswisseling van 2013. Koningin Beatrix maakte plaats voor prins Willem-Alexander. Om een mooi plekje te hebben tijdens de abdicatie stonden Tax en zijn partner al om 4 uur ’s nachts op de Dam in Amsterdam. „En toen was het best al druk. We hadden hele goede plekken, maar uiteindelijk hebben we de balkonscène met prinses Beatrix en de nieuwe koning niet gezien. We gingen terug naar Rotterdam, want we hadden kaarten gewonnen voor Ahoy, waar live het Koningslied ten gehore werd gebracht. Je weet wel, de W van Willem. Ook leuk om bij te zijn.”

Bijzonder

Maar het mooist blijven uiteraard de persoonlijke ontmoetingen. Tijdens de eerste Koningsdag in 2014 maakte Taks een praatje met Willem-Alexander. „Ze herkennen mij vaak aan mijn oranje schoenen”, lacht hij. „Ik had hem een ingelijste foto van een eerdere ontmoeting gegeven en zei dat ik ook nog een cadeautje voor zijn vrouw had. Toen kwam Máxima gelijk aangerend op haar hoge hakken. Dat zijn bijzondere dingen om mee te maken.”

Maar wat gebeurt er met alle presentjes die het koninklijk paar van de mensen langs de route krijgt? Bloemen, tekeningen, foto’s, beeldjes; wat moeten ze ermee? Taks: „Ik heb ooit een mooie fles wijn uit 1984 aan Willem-Alexander gegeven en hij zei dat hij ‘m zou gaan drinken. Ik hoop dat dat daadwerkelijk is gebeurd. Maar ik weet heus wel dat ze geen foto van mij op hun nachtkastje zetten, hoor. De bloemen worden naar een verzorgingstehuis ofzo gebracht en de rest komt in het archief van het koninklijk huis terecht. Dat weet ik uit eigen ervaring. Toen Willem-Alexander en Máxima na hun verloving op bezoek kwamen in Breda, waar ik toen nog woonde, had ik een tekening van de stad voor hen gemaakt. Later werd op de website van het koninklijk huis getoond wat er allemaal in het archief wordt bewaard en toen kwam die tekening van mij ook voorbij.”

Blij

Tax is dolblij dat Máxima onderdeel uitmaakt van de Oranjes. Ze is zijn favoriet in het koningshuis. „Ik heb weliswaar een man als partner, maar ook Máxima heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ze is benaderbaar, Beatrix was als koningin toch een stuk afstandelijker. Wellicht logisch, omdat ze onderdeel uitmaakte van de regering. Dat is bij Máxima natuurlijk niet het geval. Zij is ‘de vrouw van’. Maar dat maakt het niet minder mooi dat ze altijd tijd voor iedereen maakt en er bovendien ook nog eens geweldig uitziet. Als ze na drie uur wachten even een praatje met je maakt, ga je met een blij gevoel naar huis.”

Hij hoopt dat de komende jaren nog veelvuldig mee te maken. Al neemt hij af en toe al iets meer afstand. Op Prinsjesdag bijvoorbeeld. Vroeger stond Tax om 7 uur in de ochtend al bij Paleis Noordeinde op de stoep, maar dat doet hij niet meer. „Een vriend van mij is bode in de Eerste Kamer en van hem krijg ik elk jaar een uitnodiging om daar te komen kijken. Dan heb ik vanuit het raam een prachtig uitzicht op de stoet. Hapje en drankje erbij. Ik hoef niet altijd op de eerste rij te zitten.”

Bedankjes

Al zal hij tijdens de komende Koningsdag op 27 april 2019 weer langs de route staan met zijn oranje schoenen. Het zijn een van de vele artikelen die hij in de loop der jaren heeft verzameld. Van mokken tot statieportretten en van kistjes tot boeken. „En heel veel bedankkaartjes. Als iemand van het koninklijk huis jarig is, stuur ik een kaartje en dan krijg ik altijd een bedankje terug. Zo doen we dat ook bij het Engelse koningshuis, daar pakken ze er net iets meer mee uit. Alleen al de enveloppe is veel mooier. Het is altijd leuk om iets terug te krijgen en het is een mooie aanvulling op mijn verzameling. Inmiddels kan ik het allemaal niet meer kwijt in mijn huis en heb ik de spullen ergens opgeslagen. Onlangs heb ik een verzameling van een echtpaar geërfd en daar zat het allermooiste onderdeel van mijn verzameling bij. Het is een beschilderd stuk gips van Wilhelmina in Friese klederdracht. Dat is denk ik een paar honderd euro waard. Maar ik heb ook dingen van een paar euro hoor. Laatst kocht ik op de rommelmarkt in Rotterdam een zakdoek uit 1901 met daarop een afbeelding van Wilhelmina. Kostte me 2 euro. Het gaat mij er natuurlijk ook helemaal niet om wat het allemaal waard is. Als ik iemand ergens blij mee kan maken, dan geef ik het voor niets weg.”

Tax’ liefde voor het koningshuis begon met zijn interesse in de geschiedenis van Nederland. Daar zijn de Oranjes uiteraard onlosmakelijk aan verbonden. Door de jaren heen is er altijd kritiek op hen geweest. Is zo’n koningshuis echt nodig of kost het vooral veel te veel geld. De liefhebber moet gniffelen. „Alles kost geld. De koets, het paleis, reizen, noem maar op. Maar ik denk dat een president ook heel veel geld kost. En neem nou zo’n Emmanuel Macron. Daar word ik niet warm of koud van. Nee, doe mij maar onze eigen Willem-Alexander en vooral Máxima.”