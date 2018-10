Maandag herdenkt Oss het spoorwegongeluk

Er is veel gebeurd in de twaalf jaar dat Alexander Pechtold de leider van D66 was. Na de ene na de andere prijs voor zijn manier van debatteren is er van rustig vaarwater totaal geen sprake meer. Plots bevindt hij zich in een seizoen van een Netflix-serie vol list en bedrog. Een terugblik op zijn uiteindelijk zeer turbulente loopbaan.

2006

Na het aftreden van Boris Dittrich (die tegen Nederlandse deelname aan de militaire missie in Uruzgan was) moet D66 op zoek naar een nieuwe lijstrekker. Door de val van het kabinet-Balkenende II wordt die verkiezing vervroegd en wordt Alexander Pechtold gekozen tot nieuwe lijsttrekker. Mede vanwege zijn verbaal sterke kanten zien veel partijleden hem als de ideale nieuwe leider. Hij laat zich daarvoor als minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties al regelmatig gelden. Zo zegt hij in het maandblad Opzij dat de Haagse politiek ‘veel vuiler en vunziger is dan mensen denken’. Hij krijgt daarvoor op zijn kop in de ministerraad. Op