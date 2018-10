Lidl in Gent fietst boodschappen naar de klant

Een Hollands tintje bij een Belgische supermarkt: de Lidl gaat als proef in de stad Gent boodschappen per fiets bezorgen. Woon je binnen vier kilometer van de van de Sint-Niklaaskerk in het centrum van de stad? Dan heb je mazzel en kun je gratis gebruik maken van de bezorgdienst.

Fietsstad

Het stadsbestuur promoot Gent als fietsstad en de proef past volgens de beleidsmakers heel goed in de groene ambitie. Lidl bezorgt de boodschappen binnen twee uur op het adres in het centrum. Voor de fietsleveringen heeft de keten tijdelijk een webshop geopend: 'Lidl Simpl'. De proef loopt in eerste instantie tot februari volgend jaar.

„Met dit initiatief willen we families en studenten in Gent helpen tijd te winnen. Door onze drukke levensstijl is het immers niet altijd eenvoudig om tussendoor de boodschappen nog ergens ingepland te krijgen. Daarom bieden we onze verse producten voor de Gentenaars nu ook online en aan dezelfde prijzen als in de winkel aan", laat woordvoerster Isabelle Colbrandt weten aan De Tijd.

Lidl bekijkt nog of het initiatief ook naar andere steden wordt uitgebreid. Of deze service ook in Nederland komt, is nog niet bekend. Lidl Nederland was niet bereikbaar voor commentaar, meldt het ANP.