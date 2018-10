Lerarendag: hoe een leraar je leven op zijn kop zet

De walm van warme koffie komt je tegemoet als de wiskundeleraar je voor de zoveelste keer die verdomde stelling van Pythagoras uit probeert te leggen. Het beroep dat alom bekend staat als een zwaar tekort en een enorme last op je schouders. Toch hebben leraren een essentiële functie in het leven van ‘de jeugd’. Daarom vieren we vandaag als waardering voor deze harde werkers de dag van de leraar. De levens van Mahi Khalesi (25) en Jari Leijssenaar (21) zien er heel anders uit door de invloed van hun leraren.

Jari Leijssenaar

,,In eerste instantie denk je die man heeft honderden leerlingen waarom zou hij zoveel aandacht aan jou besteden. Je kunt echt zien dat het een man met veel passie voor zijn werk is.”, vertelt Jari. Hij had tijdens zijn opleiding Beveiliging les van een docent die inmiddels een vriend voor het leven is. ,,Ik was een aantal keren gezakt voor een van mijn examens. Het ging niet erg goed met me. Ik zag het niet meer zitten en stond op het punt om te stoppen met mijn opleiding”, stelt Jari. Een leraar van de opleiding zette hem voor het blok. Als hij niet doorging met de opleiding, dan ging de school aan DUO doorgeven dat hij gestopt was. Daar gaat je studiefinanciering.

,,Ik had op dat moment les van een invaldocent. Als hij niet zoveel moeite voor mij had gedaan dan had ik die opleiding niet afgemaakt.” Jari heeft een enorme klik met de invaldocent. Af en toe kwam hij zelfs bij zijn docent over de vloer. ,,Bij hem thuis praatten we onder het genot van een bak koffie en een sigaretje over wat ik wil in het leven. Het is een oud leraar, maar inmiddels hebben we zo’n goede band dat het meer een soort van vriend is geworden”, constateert Jari.

De invaldocent hielp hem met zijn examen. Hij gaf Jari een gratis account voor een site waar hij oefenexamens kon maken. Daarnaast beloofde hij Jari een baan als hij zijn opleiding af zou maken. ,,Hij zei als jij je diploma haalt dan stel ik je voor bij Jens Security en dan kun je zo aan het werk.”

Jari heeft nog steeds regelmatig contact met deze docent. Deze ervaring heeft hem één ding geleerd. ,,Als een docent zoveel voor je over heeft laat dat toch zien, dat wat voor hekel je ook aan ze kunt hebben, leraren er niet alleen voor de klas zijn maar ook voor jou persoonlijk.”

Mahi Khalesi

,,Heel vaak discrimineerde de muziekdocente me met termen als ‘domme trut’ en ‘kut buitenlander’. Haar woorden hebben mij gemotiveerd om wel iemand te zijn”, stelt Mahi. Op de middelbare school boterde het niet zo tussen haar en de muziekdocente. Ze woonde in een kleiner dorp waar ze een van de weinig buitenlandse kinderen was. ,,Als we voor een cijfer een liedje moesten zingen dan wilde de docente dat we Nick & Simon gingen zingen maar ik wilde graag Beyoncé zingen. We waren het niet met elkaar eens maar ik was geen brutaal of vervelend kind.”

Mahi had het ‘geluk’ dat ze niet iemand is die snel bij de pakken neer gaat zitten. Zij wilde die docente het tegendeel bewijzen. Inmiddels is dat haar gelukt. ,,Ik ben sinds vorige week aangenomen bij Sony Music. Bijna was ik met mijn contract bij haar langs gegaan. Ik weet nog precies in welk lokaal ze zit. Stiekem hoop ik dat het nieuws van mijn nieuwe baan via via bij haar terecht is gekomen.”

Een leraar mag volgens Mahi nooit tegen een kind zeggen ‘je wordt niks’. Ze vindt dat ,,een kind aanspreken op zijn/haar gedrag iets heel anders is”. Je kunt prima tegen een kind zeggen dat zijn/haar gedrag niet gepast is, maar zeggen dat iemand niks kan, gaat volgens Mahi een stap te ver.

Toch was er naast die muziekdocente een leraar met wie Mahi het wel heel goed kon vinden. ,,Ik had in groep 8 een docent die heel goed met me was. We gaan nog steeds één keer in het jaar samen naar een musical. Hij bewijst dat niet alle docenten zo zijn als die muzieklerares. Hij weet hoe je met kinderen om moet gaan.”