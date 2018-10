Lees de Metro van woensdag 10 oktober nu vast online

Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie.

In de krant van morgen lees je onder meer over Rob Jetten, de nieuwe leider van D66. Wie is deze man en wat kunnen we van hem verwachten? Ook vertellen we hoe je vanaf vandaag 25 eurocent kunt besparen op een koffie in de trein. De NS lanceert namelijk van 10 tot en met 15 oktober de pop up-winkel ‘Af van afval’.

Tot slot gaan we nog in op de vraag waarom we ons toch zo schamen voor het vragen van een doggybag, en lees je een interview met Nasrdin Dchar over zijn rol in de nieuwe serie Mocro Maffia.

Dat en meer lees je in de Metro van morgen, die je nu alvast online kan checken via deze link. Vergeet morgen niet de papieren versie te scoren en de app en Facebook in de gaten te houden voor het laatste nieuws.