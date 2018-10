Lees de Metro van morgen nu al online

Zo, die is naar de drukker. In de komende uren wordt er weer keihard gewerkt om de bakken op de stations te vullen met jullie geliefde Metro-krant! Wat is er allemaal in de Metro van vrijdag 19 oktober te lezen?

Weg met peuken

De staatssecretaris is helemaal klaar met sigaretten, hoe zal het leven van een roker eruit zien over een aantal jaar? Hij betaalt zich blauw voor een pakje peuken en mag er op steeds minder plekken nog eentje opsteken. Ben je wel klaar met dat gepaf? Wellicht kan je werkgever je een handje helpen met stoppen.

Deze week barst het grootste dance-evenement van de planeet weer los in Amsterdam. De ADE is in volle gang en Metro is hier natuurlijk bij. Onze Iris dook eens in de Chinese dancescene want ook daar houden ze van een feestje.

Heb jij je looks mee? Dan is het voor jou makkelijker om aan een baan te komen. Iemand die nooit hoeft te solliciteren is de nieuwe eigenaar van de HEMA Marcel Boekhoorn. Wie is deze excentrieke en steenrijke miljardair eigenlijk? Moe val al dat werk en gestress? Stuur dan je WhatsApp op vakantie, dat kan namelijk sinds kort. Liever niet naar een AirBNB in Amsterdam want dat vindt onze columnist Iris niet zo tof.

