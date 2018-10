Koppel wordt dronken op huwelijksreis en koopt hotel

We hebben allemaal wel eens iets gekocht in een impulsieve bui, maar Gina Lyons en Mark Lee uit Londen spannen toch wel de kroon. Na een avondje stevig drinken op hun huwelijksreis, werd het Britse koppel wakker met meer dan alleen een kater. Het strandhotel in Sri Lanka waarin ze verbleven, bleken ze ook gekocht te hebben.

11.425 euro per jaar

Tijdens hun drie weken durende honeymoon eind vorig jaar, raakte het koppel aan de praat met enkele medewerkers van hun hotel in het rustieke Tangelle, aan de zuidkust van Sri Lanka. Na twaalf glazen rum kwamen de tortelduifjes te weten dat de lease van het hotel bijna afliep, waarop ze besloten de resterende lease van drie jaar op zich te nemen. „Toen we wisten dat het ons slechts tienduizend pond per jaar zou kosten, vonden Mark en ik het een briljant idee – vooral omdat we zo dronken waren”, aldus Gina Lyons tegen The Daily Mirror.

De dag nadien keerde het koppel echter niet terug op hun gegeven woord en zette het stel de onderhandelingen voort. „We vroegen twee vrienden die we onderweg gemaakt hadden om ons te helpen met de vertalingen, aangezien de eigenaars geen Engels spraken”, volgens Gina. „Maar we begrepen de helft van het gesprek niet en werden langzaam maar zeker opnieuw dronken.” Uiteindelijk werd een deal gesloten waarbij het koppel het totale bedrag van 30.000 pond in twee schijven zou betalen, omgerekend 11.425 euro per jaar. Daarnaast spendeerden de Britten ook bijna 8.000 euro in legale kosten en iets minder om het hotel op te knappen.

Kind op komst

Na deze grote financiële verbintenis aan te gaan, raakte het Londense koppel in paniek, toen Lyons drie maanden na de eerste betaling ontdekte dat ze zwanger was. „Ik voelde me meteen een slechte moeder”, zegt de vrouw. „Ik voelde me schuldig omdat we nog met schulden zaten van ons trouwen en dat ik zoveel geld aan het uitgeven was aan een zaak die misschien niet van de grond zou komen. Zelfs onze vrienden en familie vonden ons ‘idioten’ en zeiden dat we het niet hadden moeten doen.”

„Maar er zat niets anders op dan er keihard voor te gaan”, aldus de strijdvaardige vrouw, „het was zinken of zwemmen – en wij besloten om te zwemmen. Vanaf dat moment hebben we onszelf er helemaal ingeworpen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de baby. In juli werden we de officiële eigenaren van het hotel.”

Lucky Beach Tangalle

Het harde werk lijkt nu te lonen. Gina en haar man hebben het hotel grondig opgeknapt en omgedoopt tot het ‘Lucky Beach Tangalle’. Sinds de officiële opening eind juli mochten ze al heel wat gasten ontvangen.

Het ‘dronken avontuurtje’ lijkt dus een happy end te kennen voor Lyons en Lee, maar toch raden ze niemand aan om dronken beslissingen te nemen. Maar hun volgende grote beslissing beloven ze toch nuchter te nemen.