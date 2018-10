'Koning Willem-Alexander moet vaker met de trein'

IJzingwekkende ogen waarin niets anders schuilgaat dan de dood, de geur van rottend vlees en tanden die alles wat leeft verscheuren. De Walkers zijn terug en anders dan ooit tevoren in het nieuwe seizoen van The Walking Dead. Gisteravond was de eerste aflevering van het negende seizoen voor het eerst in Nederland te zien. Metro sprak met Greg Nicotero, regisseur en co-executive-producer van de hitserie, over het nieuwe seizoen van The Walking Dead, de evolutie van zijn zombies en het verlies van geliefde collega Scott Wilson.

,,Ik houd er enorm van om verhalen te vertellen, dus dit is het beste wat me kon overkomen”, stelt Nicotero. De inmiddels 55-jarige special make-up effects specialist is nog altijd blij dat hij de kans greep om mee te werken aan TWD (The Walking Dead). Op dat moment was het volgens hem iets nieuws en dacht hij ‘ik probeer het gewoon’. Inmiddels acht jaar verder werkt hij er nog altijd met veel plezier. ,,Tijdens de opnames van seizoen één viel het mensen op dat ik regietalent heb. Vanaf seizoen twee mocht ik soms afleveringen regisseren. Nu negen seizoenen verder ben ik naast special make-up effects supervisor en regisseur ook co-executive-producer.”

Nieuwe zombies