Klopgeest laat hart Britse vrouw sneller kloppen

De vrouw die vorig jaar december bekende een seksuele relatie te hebben met vijftien geesten, is het iets rustiger aan gaan doen. Aan de Britse pers beweert ze dat ze nu monogaam is en een amoureuze verhouding heeft met een aantrekkelijke klopgeest uit Australië.

Amethist Realm is stapelverliefd en werd door haar geestige geliefde ten huwelijk gevraagd. Het koppel zou zelfs een kinderwens hebben. Op de knieën gaan, was echter wat lastig gezien het feit dat hij 'geen knieën heeft'. Is dit een sterk verhaal in de week van Halloween of de werkelijkheid? Het lijkt toch echt om het laatste te gaan.

Loopse spoken

De wereld maakte voor het eerst kennis met Realm uit het Britse Bristol toen ze op televisie vertelde over hoe ze haar menselijke geliefde de deur wees en al jarenlang een amoureuze relatie had met maar liefst vijftien varianten op Casper - het wel hele - vriendelijke spookje. In het gesprek van vorig jaar vertelde de vrouw op zoek te zijn naar de ware.

Deze heeft Realm nu gevonden in de - wijlen? - persoon van een knappe klopgeest zonder knieën. De geest, een sterk stil type zonder naam, heeft in de negen maanden dat hij met haar samen was nog nooit tegen haar gesproken. Ineens vroeg hij haar ten huwelijk. „Ik kon eindelijk zijn prachtige stem horen. Diep, sexy en echt," de dolgelukkige Realm zei direct ja. De bruiloft moet traditioneel van aard worden waarbij een 'handverbintenis' centraal staat. Hier worden handen met een stuk stof aan elkaar vast geknoopt om hun innige liefde te symboliseren.

Het is niet bekend of dit fysiek mogelijk is bij klopgeesten, maar dat mag de pret niet drukken. Op intiem vlak lijkt het overigens wel snor te zitten tussen de twee. Ze ontmoetten elkaar in Australië tijdens een vakantie. Op de terugreis zou de Britse het met de hitsige djinn op het toilet van het vliegtuig gedaan hebben en lid geworden zijn van de roemruchte Miles High Club.

Sensuele spirit

Aan menselijke relaties doet ze al zo'n tien jaar niet meer sinds ze werd betrapt door haar ex tijdens een van haar paranormale escapades. Hierop werd de relatie verbroken en de Britse vrouw wil sindsdien alleen nog maar spookschermutselingen.

Haar eerste ervaring met een geest was volgens haar dertien jaar geleden, toen zij een bovennatuurlijke aanwezigheid voelde in huis. Terwijl haar man op zakenreis was, besloot ze zich uitdagend te kleden en het spook te verleiden. Hierna volgde een heuse affaire met de gedaante waarbij ook meerdere gegadigden zich meldden. Elke geest voelt uniek, laat Realm weten. „Ze zijn eigenlijk net als met mensen, die voelen ook allemaal anders.”

Tijdens een eerder televisieoptreden werd haar gevraagd hoe zij het baren van een baby exact voor zich ziet. Realm denkt dat ze zwanger kan worden van haar geliefde en er een gezond kindje zal groeien. „Ik hoop dat hij een fysiek lijf heeft. Dit moet mogelijk zijn, omdat ik ook andere spookzwangerschappen heb gezien," aldus de optimistische inwoonster van Bristol. En orgasmes van bovennatuurlijk niveau? Ja, die krijgt ze ook.