Kiki Bertens in mondiale tennis top tien

De Nederlandse Kiki Bertens is sinds maandag officieel een van de tien beste tennissters ter wereld.

Op Instagram schrijft ze dat ze het niet voor mogelijk had gehouden, maar „als je hard werkt is alles mogelijk". „Ik had niet gedacht dat ik dit kon bereiken. Stiekem trots op mezelf."

Bijzonder

De 26-jarige is van de elfde naar de tiende plaats geklommen. Ze bereikte afgelopen week de derde ronde op het WTA-toernooi van Peking. Ze is pas de vierde Nederlandse tennisster ooit die de mondiale top tien heeft gehaald. Dat lukte hiervoor alleen Betty Stöve en Brenda Schultz in de afgelopen vijftig jaar. In de jaren twintig stond Kea Bouman op de mondiale lijst, maar dat was ver voordat het professionele tennistijdperk aanbrak.

Bertens kan zich nog plaatsen voor de WTA Finals in Singapore, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van 2018. Ze staat momenteel op de negende plek op die ranglijst, slechts tien punten achter de nummer acht.

Deze week komt de tennisster in actie in Linz, daar treft ze Barbara Haas in de eerste ronde.