Kalmerende cruise verandert in losgeslagen seksfeest

Het had voor de passagiers van de Voyager of the Seas de rustgevende driedaagse cruise-vakantie van hun dromen moeten worden. Toch pakte het lot iets anders uit, de cruise veranderde in een ware nachtmerrie toen bleek dat 1300 medewerkers van een tabaksbedrijf uit India hier hun personeelsfeest hielden.

Dit ging er allesbehalve preuts aan toe, de beschonken mannen namen het hele schip over met hun wilde feesten waarbij veel naakt te zien was. En hier bleef het niet bij: ze vielen andere passagiers lastig en filmden jonge vrouwen met hun telefoons, aldus de verontruste medepassagiers.

Gekaapt

De mannen van het Indiase tabaksbedrijf waren overal en ze hadden danseressen die waren verkleed als Playmates mee aan boord genomen. Voor de andere passagiers was er geen ontkomen aan, de wilde seksfeesten vonden plaats op het dek, in het zwembad, in de restaurants en in de bar. Ze waren doodsbang en konden nergens heen omdat het schip immers op open zee was.

Er was maar een optie; de boel drie dagen lang uitzitten. „Het was alsof de Voyager of the Seas was veranderd in een groot losgeslagen vrijgezellenfeest met 1300 mensen die stomdronken waren," vertelt een Australische passagier aan Nine Network. Onder de passagiers bevonden zich ook bejaarde koppels en gezinnen met kinderen.

„Er was geen ontsnappen aan en we moesten continu op onze hoede zijn voor de groep. Het gevaar lag 24 uur per dag op de loer," zo beschrijft zij. De passagiers voelden zich niet veilig op de cruise-reis die werd aangeprezen als 'gezinsvriendelijk' en hebben zich moeten verstoppen voor de groep van meer dan duizend losgeslagen feestvierders.

Vergoeding

De lijdensweg van de passagiers kwam ten einde toen het schip na drie slapeloze dagen en nachten weer aan wal kwam in de haven van Sydney.

Hierop stelden gefrustreerde passagiers de rederij aansprakelijk voor het feit dat hun vakantie is verknald. Volgens een van hen had Royal Caribbean de mensen moeten waarschuwen dat er zo'n grote groep mannen mee zou varen met de Voyager of the Seas.

Royal Caribbean neemt de klachten van de Australiërs serieus en gaat onderzoeken wat er precies misging op de Voyager of the Seas tijdens deze 'holiday from hell', wel krijgen alle passagiers die niet de beloofde rustgevende cruise-vakantie kregen hun geld terug.