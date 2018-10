Indische tiener stopt kabel in penis en dat gaat mis

Zijn stem is door de telefoon luid en duidelijk te horen, maar Michel Maas kan degene aan de andere kant van de lijn nauwelijks verstaan. De verbinding wordt verbroken. Een paar seconden later belt de correspondent van de NOS en de Volkskrant terug. We opperen op een later tijdstip terug te bellen. „Nee, dan is de kans alleen maar groter dat de verbinding nog slechter wordt. Ik kom steeds dichterbij het rampgebied.”

Maas is op het Indonesische eiland Sulawesi onderweg naar de plek waar de tsunami van afgelopen weekend voor dood en verderf heeft gezorgd. Het is voor de in Jakarta woonachtige journalist geen eenvoudige opgave om in de zwaar getroffen stad Palu te komen. „Het vliegveld is daar voor een groot deel verwoest, dus was ik aangewezen op het vliegveld dat helemaal in het noorden of helemaal in het zuiden zit. Palu ligt daar exact tussenin, op zo’n 850 kilometer van de luchthavens. Dus zat er niets anders op dan een auto huren en zestien uur lang stil zitten tot we op de plaats van bestemming zijn aangekomen.”

Simkaart