Indiase politie houdt 24 'Microsoft-scammers' aan

Heb jij wel eens een vaag telefoontje van een Engelstalige gast gehad die beweert dat hij voor Microsoft werkt? In India heeft de cyberpolitie 24 mensen gearresteerd die ervan worden verdacht lid te zijn van een criminele bende die over de hele wereld actief was, zo meldt New Delhi TV.

Illegale callcenters

De bende opereerde vanuit in India en werd opgespoord nadat een vertegenwoordiger van Microsoft India een klacht over hen indiende bij de cyberpolitie. Volgens hem zouden oplichters talloze neptelefoontjes plegen en opereren vanuit meerdere frauduleuze callcenters in de regio Delhi. Bij de invallen zijn computers, belscripten, logbestanden en administratie in beslag genomen.

Hun modus operandi was als volgt: met nepwebsites en pop-ups probeerden ze mensen wijs te maken dat hun computer was getroffen door een virus of een beveiligingsupdate nodig hadden. Hierbij deden ze een verzoek om telefonisch contact met hen op te nemen. Hoewel de meesten de melding negeerden of de oplichters geen toegang verschaften, hebben ze toch veel goedgelovige slachtoffers gemaakt.

Op afstand probeerden ze de controle over de PC van de beller te krijgen. Hierop werd malware op de computer geïnstalleerd en verkochten ze software die dit probleem zogenaamd kon verhelpen. De schade liep voor sommige argeloze slachtoffers in de honderden euro's.

Cybercrime

Deze vorm van oplichting is ook in Nederland een bekend fenomeen. Op de website van de politie is een waarschuwing te zien om niet in de mooie praatjes van de oplichters uit India te trappen.

Hoewel de werkwijze soms iets verschilt is de strekking van het verhaal vaak hetzelfde. In gebrekkig Engels legt een callcentermedewerker uit dat je computer in gevaar is en dat het probleem kan worden opgelost door hulp op afstand in te schakelen en geld te betalen. Soms maakten ze hierbij gebruik van buitgemaakte klantenbestanden met telefoonnummers.

Al sinds 2009 zijn er gevallen bekend van de zogenaamde 'Microsoftscam' en in 2011 waren er de meeste klachten over deze vorm van oplichting. In 2015 werd bekend dat er in de Verenigde Staten ongeveer 3,3 miljoen mensen benaderd werden door de scammers.