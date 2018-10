In India kun je nu een Harry Potter-studie doen

Weet jij echt álles over Harry Potter? Dan moet je misschien maar eens emigreren naar India. Een Indische universiteit gaat namelijk een rechtenstudie over Harry Potter aanbieden.

Rechtsstaat in Harry Potter

Je had er misschien op gehoopt, maar helaas: met een diploma van deze studie is het niet zo dat je ineens kan toveren. Nee, de speciale rechtenstudie vergelijkt eigenlijk de wetten en regels van de Harry Potter-wereld met de wetten en regels van de dreuzelwereld. In december gaan de eerste studenten beginnen.

Volgens Shouvik Kumar Guha, de professor die de studie heeft opgezet, zien we veel thema's die besproken worden in de boeken van Harry Potter terug in onze moderne samenleving. „In de wereld van Harry Potter zijn er veel opvattingen over de beperkingen van onze wetgeving en instellingen. Het verhaal gaat over een ondemocratische regering, een rechterlijke macht die niet onafhankelijk is, burgers die een eerlijk proces wordt ontnomen, enzovoorts", vertelt hij tegen Quartz.

Zwerkbal

De studenten gaan het onder andere hebben over de rechten in een maatschappij van tovenaars, de bureaucratie van het ministerie van toverkunsten, de onschuld van Sirius Black en de vervolging van Tom Riddle.

Toch ga je ook één van de dingen leren die Harry Potter op Hogwarts heeft geleerd. De rechtenstudenten zullen namelijk net als Harry leren hoe ze een potje Zwerkbal moeten spelen.