In ieder huis gemiddeld 1500 spinnen?

Bang voor spinnen? Dan hebben wij helaas slecht nieuws voor je. Volgens een bericht verschenen in het tijdschrift Axed kruipen er in ieder huis gemiddeld vijftienhonderd spinnen rond.

Het zou niet alleen om oude huizen gaan, maar ook in nieuwbouwhuizen komen veel spinnen voor. Nu.nl checkte of deze bewering waar is en waar de spinnen vandaan komen.

Niet heel vreemd

Waar het bericht in Axed op gebaseerd is, is niet duidelijk. Wel staat in een boek van de Vlaamse spinnendeskundige Koen van Keer dat in elk hygiënisch huis zeker duizend à tweeduizend spinnen leven. Dit zou een potentiële bron kunnen zijn voor de verklaring dat in ieder huis meer dan vijftienhonderd spinnen leven.

Jinze Noordijk van het EIS Kenniscentrum Insecten, vertelt dat hij niet weet of het bericht waar is. „Het is bekend dat alle huizen vol zitten met spinnen. In ieder huis een paar honderd, vijftienhonderd spinnen in één huis is niet heel vreemd.”

Noordijk vervolgt: „Eén spin kan honderden eitjes leggen, als zo'n nest uitkomt zijn er dus even heel veel spinnen in huis. Maar het aantal spinnen fluctueert ook enorm. Al die nieuwe spinnetjes in een nest hebben voedsel nodig en het is mogelijk dat ze elkaar eerst gaan opeten. Na één of twee weken kunnen dan nog maar tien tot twintig spinnen uit zo'n nest over zijn.”

De huisspin

Ongeacht het precieze aantal, dat er veel spinnen in je huis zitten is duidelijk. Toch zijn ze niet altijd zichtbaar. Noordijk vertelt dat dit komt omdat ze 3D-webben maken in de hoeken van je huis. Zo maakt de huisspin - de meest voorkomende spinnensoort in Nederlandse huizen - een web in de vorm van een trechter.

„Maar omdat spinnenwebben niet goed bestand zijn tegen de stofdoek of stofzuiger, zitten ze vooral op plekken waar mensen niet snel zullen komen. Achter die kast die te zwaar is om te verschuiven, in de kruipruimte en tussen de dozen op zolder.”

Geen kwaad

Zoveel spinnen in huis hebben is misschien geen prettig idee, toch kan het geen kwaad. „Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen en veroorzaken ook geen schade. Terwijl ze wel insecten eten die schade veroorzaken, zoals zilvervisjes die boeken beschadigen, of kevers die je tapijt vernielen.”

Of de bewering van het tijdschrift nou echt waar is blijft wat nu.nl betreft onbewezen. Er is in Nederland nog nooit onderzoek naar gedaan. Wel is duidelijk dat het in ieder geval om een paar honderd spinnen per huis gaat.