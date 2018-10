Iedereen wil een ov-fiets huren

De ov-fiets is niet aan te slepen zo populair. Daarom komen er 6000 bij op grote stations

De knalgele tweewieler is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. In welke grote stad je ook komt, je hoeft het station niet eens uit te lopen of de bordjes ‘ov-fietsverhuur’ komen je tegemoet. Menig Nederlander maakt dankbaar gebruik van de gele fiets, maar ze zijn zo populair dat ze regelmatig ‘op’ zijn. Om erachter te komen waarom die ov-fiets nou zo’n populair vervoersmiddel is, gaat Metro in gesprek met een aantal ov-fietsgebruikers.

Melanie en Debbie

„We maken vandaag gebruik van een ov-fiets omdat we onderweg zijn naar een tattoostudio”, vertelt Debbie. Zij en haar zusje Melanie gaan samen hetzelfde ontwerp laten zetten. De van oorsprong Brabantse meiden zijn speciaal naar Amsterdam gekomen voor hun tattoo. De grote afstand die ze af moesten leggen, weerhield ze er niet van om zo duurzaam mogelijk te reizen. „We hadden vandaag de mogelijkheid om met de auto naar Amsterdam te rijden, maar we hebben er bewust voor gekozen om de trein te pakken.”

Naast de trein is de ov-fiets ook een manier om duurzaam te reizen. Aangezien Debbie veel waarde hecht aan duurzaamheid is het niet de eerste keer dat ze een ov-fiets gebruikt. „Ik gebruik weleens een ov-fiets als ik in Nijmegen ben om naar mijn vrienden toe te gaan of als ik naar mijn werk moet”, vertelt ze. „Een ov-fiets is gewoon makkelijk te gebruiken, je kunt ze immers bijna overal huren.”

De fietsen mogen dan op veel plekken te huur zijn, op is in dit geval ook echt op. Debbie en Melanie hebben nog niet meegemaakt dat er geen fietsen meer beschikbaar waren. „We hadden het net nog over de beschikbaarheid van ov-fietsen. Toen we onze fietsen pakten, hing er nog maar één fietssleuteltje. We hebben geluk gehad.”

Cátia

Iemand anders die regelmatig merkt hoe schaars de fietsen zijn, is Cátia. „In Amsterdam heb je regelmatig het probleem dat alle ov-fietsen in gebruik zijn. Dan heb je dus geen fiets”, stelt ze. Voor Cátia is de fiets een goedkoop alternatief, want haar eigen stalen ros is kapot. Maar ook toen haar eigen fiets nog niet kapot was, maakte Cátia al gebruik van de ov-fiets. „Als ik naar een andere stad ga, gebruik ik altijd een ov-fiets, dat is gewoon makkelijk.”

Sweder en Björn

„Je hebt een stuk meer vrijheid als je een eigen fiets hebt. Bussen en trams rijden altijd op bepaalde tijden en met een fiets ben je daar niet afhankelijk van”, stelt Sweder (foto rechts). Hij gebruikt vandaag voor de tweede keer de ov-fiets. Vriend Björn maakt daarentegen voor het eerst kennis met de gele fiets. Ietwat onwennig zwaait hij zijn rechterbeen over het zadel en gaat hij zitten. Het zadel van zijn fiets is zo laag dat zijn knieën het stuur raken. Naast de vrijheid die de fiets hen biedt, is de ov-fiets volgens de vrienden betaalbaar met een studentenbudget. Duurzaamheid speelt voor deze jongens geen speciale rol in hun keuze voor de ov-fiets. „Duurzaamheid is voor ons niet de belangrijkste reden om de ov-fiets te gebruiken. Het is wel een leuke bijkomstigheid.”

Adrienne

Voor Adrienne is de ov-fiets een vervanging van haar eigen fiets. „Ik heb zelf niet echt een hele snelle fiets. Af en toe moet ik naar een afspraak toe, dan heb ik liever een beter werkende ov-fiets dan mijn eigen fiets”, vertelt ze. Al ruim twee maanden maakt ze dankbaar gebruik van de huurfiets. Elke ochtend als ze langs het centraal station loopt, ziet ze de meterslange rijen voor de ov-verhuur. Ze is dan blij dat ze de ov-fiets pas in de avond nodig heeft. Adrienne haalt meestal pas rond zes uur ’s avonds een gele tweewieler op. Dan is een groot deel van de verhuurde fietsen al teruggebracht en loopt ze niet het risico dat er geen fietsen meer zijn. Het kopen van een nieuwe fiets zou ervoor zorgen dat Adrienne geen ov-fiets meer hoeft te gebruiken, maar dat wil ze niet. „Ik kan wel een nieuwe fiets kopen, maar als die gestolen wordt, ben ik weer terug bij af. Dus voor nu is dit een prima oplossing.”