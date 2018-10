Hoera: 'alle Harry Potter-films komen op Netflix!'

Goed nieuws voor de Harry Potter-fans met een Netflix-abonnement. Alle acht de delen; van de Philosophers Stone tot en met The Deathly Hallows II zijn vanaf 1 november te zien via de streamingdienst in Frankrijk en België.

Ze lieten dit via hun Franstalige Twitteraccount subtiel weten met een video waarin de kenmerkende soundtrack van de Potterfilms wordt afgespeeld. De kans is zeer aannemelijk dat dit ook in Nederland gaat gebeuren.

Harry Potter Marathon!

De Nederlandse Netflix heeft het nieuws echter nog niet bevestigd. Toch is het zeer waarschijnlijk dat ook hier de Potter-films te zien zullen zijn. Het aanbod van België en Nederland verschilt doorgaans zeer weinig van elkaar.

Aan het einde van de video is te zien dat de films vanaf donderdag 1 november in België en Frankrijk beschikbaar zijn. De timing is vrij opvallend. Want veel mensen, waaronder de redacteur van dienst, kijken altijd graag naar de magische avonturen van Harry Potter, Ron Weasley en Hermione Granger met de donkere en koude Kerstdagen in het verschiet.

Het bingen van de hele reeks wordt vanaf volgende week makkelijker dan ooit. Dit zal echter wel echt alleen voor de meest toegewijde volhouders mogelijk zijn. De complete reeks duurt 19 uur en 39 minuten, dus dat kan in theorie prima binnen 24 uur. Wel goed blijven eten en drinken tijdens de marathon he?