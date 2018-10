Hoe het moederschap er écht uitziet

Wil & Tien hebben 50.000 abonnees op Youtube, maar nu ook een eigen boek: 12 maanden zwanger. Een boek waar uitgevers geen vertrouwen in hadden en nu toch zijn derde druk ziet.

Waarom ’12 maanden zwanger’?

Willemijn van Lochem: „We wilden een boek schrijven, maar niemand had er vertrouwen in dat het zou verkopen. Daarom besloten we het zelf te doen, want de meeste zwangerschapsboeken stoppen na de bevalling. Terwijl de eerste drie maanden na de bevalling eigenlijk nog aan de zwangerschap kleven. Na drie maanden voelen vrouwen zich weer als zichzelf en trekt de roze of grijze wolk weer weg.”

Grijze wolk?

„Martine (Heemskerk, met wie Willemijn samen wilentien.nl beheert, red.) had een hele zware bevalling en ik was niet gelijk verliefd op mijn baby. Ik had het idee dat de liefde voor je kind overweldigend was, maar mijn hart ’ontplofte’ niet als ik hem zag. Ondanks dat ik wel van hem hield en wist dat hij leuk en schattig was. Na twee kids weet ik dat het bij mij wat langer duurt voordat ik dit voel en daar is niks mis mee. Andere moeders hebben dit ook maar daar hoor je niemand over.”

Is het taboe om daarover te praten?

„De roze wolk is de maatschappelijke druk die je kunt voelen waardoor het soms moeilijk is om toe te geven dat jij het anders beleeft. Daarom proberen wij juist bewustzijn te creëren door beide kanten te belichten, omdat we ze allebei hebben meegemaakt.”

Krijgen jullie veel kritiek op jullie opvoedtips?

„Dat valt gelukkig mee, maar we hebben wel een dikke huid moeten ontwikkelen. Martine en ik wilden allebei thuis bevallen en ontvingen reacties dat dit onverantwoordelijk was. Het is nooit leuk om kritiek te krijgen op je ouderschap of kinderen.”

Willemijn van Lochem (links) en Martine Heemskerk (rechts).

Welke tips hadden jullie voor of tijdens de zwangerschap willen weten?

„Dat stuk over moederliefde, hoe dit soms moet groeien, en het omgaan met kraamvisite. Maar ook praktische tips zoals het regelen van spulletjes, het verschil tussen een ledikantje en wiegje of welke ontwikkelingen je mee maakt per semester. In ons boek zitten verschillende checklists die je daarbij kunnen helpen.”

Wacht… Het omgaan met kraamvisite?

„Voor je gevoel heb je geen enkele minuut vrij en dan komt er ook nog eens kraamvisite bij. De ene moeder staat erom te springen, de ander niet. Geef daarom aan waar jij behoefte aan hebt, zoals een groot kraamfeest of juist vier weken rust voordat je bezoek ontvangt.”

Waar had jij behoefte aan?

„Geen cadeaus, maar eten! Koken is de eerste maand niet aan de orde. Maar gepersonaliseerde cadeaus zijn ook echt leuk om te krijgen, zoals geboortestoeltjes of kledinghangertjes met een naam erop. Maar ook een cadeaubon voor een newborn shoot of een bordje met kinderbestek.”

Wat staat er op de ’speciale pagina voor je vagina?’

„Hoe je je vagina zo snel mogelijk kunt laten herstellen na de bevalling. Van hechtingen luchten tot weer rustig beginnen met het opbouwen en sporten of je keizersnede verzorgen. Ik kan wel in details treden, maar ik denk niet dat de lezers van Metro dat willen lezen op de vroege ochtend…”

Wat zouden je meegeven aan de mama’s en papa’s in spe?

„Hoe je het ook ervaart, welke gevoelens je daarbij hebt: het is goed. Het gaat met ups en downs, net zoals in het kinderloze leven. Na twaalf maanden gaat de storm liggen en begint het ’echte’ leven. Dan is de mist opgetrokken en wordt het allemaal makkelijker. Vanaf dan wordt het alleen maar leuker!”

12 maanden zwanger is vanaf 3 november verkrijgbaar via www.wilentien.nl.