Heineken-ontvoerder neergeschoten in Amsterdam

Heineken-ontvoerder Frans Meijer (66) is dinsdagmiddag neergeschoten in Amsterdam, dat meldt de Telegraaf. Een motoragent zag een 'verdachte situatie' en trok zijn wapen. Meijer is met meerdere schotwonden opgenomen in het ziekenhuis, hoe hij er aan toe is is niet bekend.

Overval

De agent was afgekomen op een melding van een burger, die zich zorgen maakte. De motoragent wilde de twee mannen die zich op De Wittenkade bevonden aanspreken, maar ze gingen er rennend vandoor. Tijdens de achtervolging zag de agent een vuurwapen en schoot vervolgens een van de verdachten neer. De andere man zou naar verluidt Meijers' zoon zijn, het vermoeden bestaat dat de twee een overval wilden plegen.

Frans Meijer is een van de vijf Heineken-ontvoerders. Samen met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Martin Erkamps ontvoerde hij in 1983 biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. De twee werden pas na drie weken weer vrijgelaten en zo'n 3,5 miljoen euro (toen nog acht miljoen gulden) is nooit teruggevonden.

Willem Holleeder staat nu terecht voor de moord op onder andere Cor van Hout.