Hardleers Vindicat kan fluiten naar accreditatie

,,Hij schreef me prachtige brieven, geweldige brieven. En toen werden we verliefd." De Amerikaanse president Donald Trump deed deze opmerkelijke liefdesverklaring aan de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un tijdens een toespraak in West-Virginia.

Trump stond stil bij de dreiging die van Noord-Korea uitging voordat hij president werd. Dat de verhoudingen nu minder gespannen zijn, ziet Trump als zijn verdienste. Hij ontmoette Kim tijdens een top in juni in Singapore. ,,Ik stelde me hard op, en hij ook. We dansten om elkaar heen. En toen werden we verliefd. Nee, echt!"

Ondertussen vleit Kim Jong-un liever zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in. Die heeft namelijk van de Noord-Koreaanse dictator twee jachthonden cadeau gekregen.