'Gelijkheid voor alle meisjes op de wereld'

Gelijkheid is voor lang niet alle meisjes op de wereld vanzelfsprekend. Voor Plan International dan ook genoeg aanleiding om duizend meisjes naar aanleiding van Wereldmeisjesdag op donderdag 11 oktober een belangrijke positie te geven in media, ondernemerschap, politiek en sport.

Voor even Vice-President van Oeganda of in Nederland het stokje overnemen van Ankie Broekers-Knol als voorzitter van de Eerste Kamer, minister van Defensie of Kinderombudsman Margrite Kalverboer: meisjes tussen de 14 en 24 jaar uit meer dan 70 landen krijgen deze week de kans één van deze rollen te vervullen en geven daarmee invulling aan het recht op gelijkheid. Ook grote bedrijven als Coca-Cola, Google, Facebook, L’Oréal en Spotify doen mee. Alles om discriminatie en uitbuiting van meisjes op de wereld tegen te gaan, zo zegt directeur Plan International Nederland Monique van ‘t Hek: ,,Échte verandering lukt pas als meisjes net zoveel waardering en respect krijgen als jongens. We strijden door tot dat eindelijk het geval is.”

Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen

Om je een beeld te geven: één op de drie vrouwen in ontwikkelingslanden is al voor haar achttiende getrouwd. De laatste 10 jaar waren er 25 miljoen kindhuwelijken. Vaak raken deze meisjes dan ook al erg jong zwanger, namelijk op een leeftijd dat het meisje daar zowel fysiek als mentaal nog helemaal niet aan toe is. Tienerzwangerschappen zijn bij meisjes tussen de 15 en 19 jaar dan ook doodsoorzaak nummer één. Een zwangerschap als je zelf nog maar een meisje bent, kan heel gevaarlijk zijn. Uiteraard zit naar school gaan er daarna ook niet meer in voor deze meisjes, terwijl kindersterfte met maar liefst 49 procent daalt als ze allemaal onderwijs zouden kunnen volgen en hun middelbare school afmaken. Meisjes zijn dan veel beter geïnformeerd en kunnen dit later overbrengen op hun kind(eren).

Vrouwen na de mannen

Ook ondervoeding speelt nog steeds volop. Hiervan is 60 procent meisje of vrouw. Meisjes en vrouwen mogen in veel landen pas eten als de mannen zijn uitgegeten. Gevolg: chronische ondervoeding en verslechtering van de gezondheid. Daarbij komt dat één op de drie vrouwen niet eens toegang heeft tot een veilig en schoon toilet, waardoor ze buiten hun behoeften moeten doen en een groot risico lopen op ziek worden, intimidatie en geweld. En over geweld gesproken: vrouwenbesnijdenis is niet uitzonderlijk. Dit gebeurt bij meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen op de wereld, waarvan 44 miljoen nog niet eens 15 jaar oud is. Hoewel meisjesbesnijdenis relatief afneemt, krijgen velen nog elke dag te maken met de fysieke en mentale gevolgen.

Equal stripes

Plan International vindt dat dit anders moet. Symbolisch voor de gelijke kansen en rechten van meisjes, draagt de organisatie dit dan ook uit door middel van equal stripes op de gezichten van zowel jongens als meisjes. Ook ambassadeur Giovanca bracht strepen op haar gezicht aan: ,,Wereldwijd zijn veel meisjes afhankelijk, leven ze in armoede en miljoenen van hen kunnen niet naar school. Als we hier aandacht voor hebben, kunnen we zorgen dat dit verandert.”

Op social media kun je alles over de Girls Takeovers vinden onder #GirlsTakeover, #GirlsGetEqual en #Wereldmeisjesdag.

Weten hoe jij kunt helpen? Kijk op www.planinternational.nl