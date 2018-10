Gangster James 'Whitey' Bulger vermoord in cel

De beruchte gangster James ‘Whitey’ Bulger is op 89-jarige leeftijd vermoord in zijn cel in een gevangenis in de Amerikaanse staat West-Virginia. Bulger werd in 2013 veroordeeld voor elf moorden. Zijn leven was een inspiratiebron voor veel filmmakers.

Boston

Volgens Amerikaanse Media werd Bulger dood aangetroffen in zijn cel, nadat hij was overgeplaatst vanuit Florida. Hoe hij om het leven is gebracht is nog niet duidelijk. Jarenlang werd er naar hem gezocht, totdat hij in 2011 werd veroordeeld tot tweemaal levenslang.

Daarvoor leidde Bulger een criminele organisatie in Boston. Toen hij dertien was werd hij voor het eerst opgepakt. Na zijn vrijlating richtte hij in Boston de Winter Hill Gang op. De bende was schuldig aan moord, drugshandel, afpersing en witwassen.

Informant

Hij schakelde rivalen uit door enige tijd te werken als FBI-informant. Het maakte hem tot een van de beruchtste figuren van de onderwereld in Massachusetts. Hier was zijn jongere broer William een man van aanzien, en jarenlang voorzitter van de Senaat.

Meerdere films zijn geïnspireerd op zijn leven. Zo speelde Johhny Depp de rol van Bulger in de film Black Mass, en ook de film The Departed is deels gebaseerd op zijn leven.