Gamestudio vervult laatste wens zieke Nederlander

Gamestudio Rockstar heeft een ongeneeslijk zieke Nederlander de nieuwe game Red Dead Redemption 2 laten spelen, ondanks dat het spel nog niet uit is.

Red Dead Redemption 2

Julian, de Nederlander in kwestie, heeft een erfelijke ziekte, waar in Nederland ongeveer 400 mensen aan lijden. Hij is klaar met vechten en zit in de laatste fase van zijn leven. Er was dus een kans dat hij de game, waar hij groot fan van is, niet meer zou kunnen spelen - de game komt namelijk pas eind oktober uit.

„Helaas zit ik in de laatste weken van mijn leven. Ik ben uitbehandeld. Sinds 2004 vecht ik tegen de chronische zeldzame ziekte genaamd Neurofibromatose Type 2, waar er vele ‘goedaardige tumoren’ in mijn lichaam groeien. Lang heb ik het overleefd, maar ik heb er nu genoeg van”, stuurt Jurian in een bericht aan Gamersnet.

Om deze reden nam Jurian zijn vader contact op met Rockstar, de uitgeverij van de game. Hij vroeg of Jurian als uitzondering alvast een exemplaar van de game kon krijgen. In de eerste instantie mocht het niet, maar na contact met het hoofdkantoor kregen ze groen licht: twee werknemers van Rockstar kwamen bij Jurian thuis om een privé-demonstratie van de game te geven.

Jurian mocht de game helaas niet houden, maar hij vond het een fantastisch gebaar. 'Rockstar heeft iets moois gedaan', laat Jurian weten aan het platform.