'Game of Thrones krijgt een bitterzoete climax'

Peter Dinklage, de acteur die bekend is van zijn rol als Tyrion Lannister in Game of Thrones, lichtte een tipje van de sluier van wat zijn personage in het laatste seizoen van de hitserie te wachten staat.

Tegen een verslaggever van ETTV zegt hij dat het 'mooi' afloopt met de publiekslieveling, maar dat fans geen happy end moeten verwachten.

'Tragisch einde'

„Het eindigt op een prachtige wijze voor Tyrion, eindigt het ook tragisch? Misschien wel, misschien niet", zo vertelt de 1,35 meter lange Brit die ook het werk van de makers van de HBO-serie prijst. „Dan Weiss en David Benioff zijn de beste schrijvers op tv. En hoe ze het einde van Game of Thrones hebben aangepakt is briljant. Dit einde is beter dan ik me ooit heb kunnen voorstellen. Er staat jullie iets heel spectaculairs te wachten."

Vooral het gebruik van het woord 'tragisch' valt de fans op. Dit is namelijk op nogal wat verschillende manieren uit te leggen. Overleeft Tyrion de oorlog niet of krijgt hij te maken met een groot verlies van een familielid?

Hij en zijn zus koningin Cersei staan elkaar al vanaf seizoen 1 naar het leven, maar aan het einde van seizoen 7 lijkt ook zijn oudere broer Jaime niet langer onvoorwaardelijk aan de kant van zijn tweelingzus en minnares te staan. En dan is er natuurlijk ook nog het grote gevaar uit het noorden.

Leven versus dood

In het laatste seizoen wordt Westeros aangevallen door het leger van de Night King met zijn white walkers, ijszombies en een van de tot leven gewekte draken van Danaerys.

De inwoners van de zeven koninkrijken moeten de invasie, ondanks hun gigantische verschillen en conflicten uit het verleden, zien tegen te houden. Dit wordt naar verwachting een zeer bloederige confrontatie waarbij ook enkele publiekslievelingen het veld zullen ruimen. De serie heeft al meermaals laten zien geen enkel probleem te hebben met onverwachte sterfgevallen.

Het slotseizoen van Game of Thrones zal slechts uit zes afleveringen bestaan. Dit zijn volgens de 49-jarige Dinklage de zes 'best geschreven afleveringen van de hele serie'. Hoe het precies gaat aflopen? Dat weten we pas in de lente van 2019 als HBO de afleveringen gaat uitzenden. De eerste aflevering van seizoen 8 zal op 21 april te zien zijn.