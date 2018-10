Faillissement Stint: 'We zijn nu terug bij af'

Als 14-jarige meisje zeilde Laura Dekker de wereld rond. Nu, acht jaar later, wil ze als volwassen vrouw jongeren laten beleven hoe het is om jezelf op die manier te leren kennen. „Het heeft mij ontzettend veel gebracht.”

Als er midden op de oceaan plots een storm op stak, pakte Laura Dekker soms haar gitaar erbij om op haar gemak een liedje te spelen. Tijdens zo’n ‘squall’ werd het uit het niets pikkedonker en ging het keihard te keer. Wind, regen en metershoge golven. Daar zat ze dan als tienermeisje in haar boot Guppy mijlenver uit de kust van waar dan ook. Veertien jaar en overgeleverd aan de wil van moeder natuur. „Mijn vader heeft me altijd geleerd om op zulke momenten niet in paniek te raken. Ik kan beter even tot tien tellen, een boek lezen of rustig gitaar spelen dan als een dolle dingen te gaan doen, die geen zin hebben. Jarenlang heeft hij me daarop getraind. Dan sloeg hij expres mijn boot om als we aan het varen waren of zorgde hij ervoor dat ik met mijn voeten klem kwam te zitten. Op die manier leerde ik mijn hoofd koel te houden en mezelf uit zulke situaties te redden. Tijdens mijn reis om de wereld heb ik dan ook nooit gedacht: ik ga dit niet overleven.”

Op 21 augustus 2010 vertrok Dekker vanuit Gibraltar om 21 januari op Sint Maarten haar zeilreis te voltooien. Dankzij de 27.000 afgelegde zeemijlen werd de jongste solozeiler die de wereld rond heeft gevaren. Een ongekende prestatie voor zo’n jong meisje. Toch lag in Nederland vooral de nadruk op de aanloop naar de reis. Nadat Dekker haar plan kenbaar had gemaakt, doken de autoriteiten er bovenop om te voorkomen dat een 14-jarige in een bootje zou stappen om levensgevaarlijke oceanen te bedwingen. Ze kreeg de leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming op haar dak.