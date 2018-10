Fabrikant Stints wil snel de weg weer op

De fabrikant van de Stints hoopt dat ze binnenkort weer in gebruik kunnen worden. Dat zegt directeur Edwin Renzen in een interview met NRC.

Weggevaagd

Door het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is de boekwaarde van de Stint tot bijna niets gereduceerd. „De Stints zijn weggevaagd." Waar de boekwaarde eerst zo'n 20 miljoen euro bedroeg, is dat nu in één klap gedaald tot 150.000 euro. „De prijs van schroot", aldus Renzen.

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de Stint, daarom is er een voorlopig rijverbod uitgevaardigd. Uit de eerste resultaten van het „verkennend technisch onderzoek" kwamen „meerdere opvallende eerste bevindingen" die duiden op „potentiële veiligheidsrisico's".

Heftig

Renzen heeft kritiek op het besluit. „We hopen de komende weken met steun van velen, ook van de kinderopvang, de weg weer op te kunnen. Ik wil in gesprek met het ministerie. Ik wil niet een keiharde strijd aangaan.”

Met de Stint wilde het bedrijf ongelukken met kinderen voorkomen, maar twee weken geleden gebeurde er toch een ongeluk waarbij een Stint betrokken was. Een medewerkster van een kinderdagverblijf werd met een Stint met kinderen erin, aangereden door een trein. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven, de medewerkster en een vijfde kind raakten zwaargewond. „Dat was een heftige ervaring. Zoiets is het laatste wat je wil meemaken.”

Consequenties

De consequenties voor het bedrijf zijn groot. „Alles ligt stil. We hebben geen inkomsten meer. Maar we willen niet afgeserveerd worden. Hoelang we het volhouden, weet ik niet. Ik beschouw het rijverbod niet als het einde van het bedrijf. Zo wil ik niet denken.”

De inspectie concludeerde dat de Stint onveilig was, op basis van „werkhypothese". Als er een bepaalde kabel naar de gashendel zou breken, gaat de Stint vol gas geven en kan er niet geremd worden. Toch is de kans dat dat gebeurt volgens Renzen minimaal.