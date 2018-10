Elf verstopte kinderlijkjes in plafond rouwcentrum

De politie van Detroit deed vrijdag wel een hele lugubere ontdekking. Zij vonden namelijk in een voormalig uitvaartcentrum, na een anonieme tip, de overblijfselen van elf kinderen in het plafond.

Volgens lokale media, de krant The Detroit News, gaat het om elf babies. Daarvan waren negen van de lijkjes verpakt in een kartonnen doos, en twee in plastic zakken in een lijkkist. De lichaampjes waren verstopt in een systeemplafond van het Cantrell Funeral Home.

Gedetailleerde informatie

„De brief bevatte gedetailleerde informatie over menselijke resten in het uitvaarcentrum", zegt politiewoordvoerder Brian Bowser. „Inspecteurs werden door de huidige eigenaar binnengelaten en vonden op de plek waarover de brief sprak een aantal dozen en een kleine lijkkist."

Ongekoeld bewaard

Het Amerikaanse rouwcentrum werd in april al gesloten door de autoriteiten, nadat bij een inspectie twee lichamen waren gevonden die in gevorderde staat van ontbinding verkeerden. Ook werden lichamen ongekoeld bewaard in een garage.

De voormalig manager van het Cantrell Funeral Home, Jameca LaJoyce Boon, zegt geen idee te hebben hoe het heeft kunnen gebeuren. „Ik weet niet hoelang dit al aan de gang is. Dit is heel ongelukkig en er moet worden uitgezocht wie ze daar heeft verstopt."

Politieonderzoek

Hoelang de lijkjes van de kinderen in het plafond hebben gezeten, is vooralsnog onduidelijk. De politie in Detroit onderzoekt de zaak en heeft het gebouw direct laten doorzoeken naar andere lichamen. Bij die inspectie zijn geen nieuwe stoffelijke resten aangetroffen.