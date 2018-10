Eigenaren scooterzaken: ’Inkomsten lopen terug’

Eigenaren van scooterwinkels in Amsterdam zien hun inkomsten kelderen. Sinds het stadsbestuur in juni bekendmaakte snorfietsers in 2019 naar de rijbaan te willen verplaatsen, is er koopvrees ontstaan. Ondanks dat het nog onzeker is of het plan doorgaat, merken scooterwinkels nu al de gevolgen. ,,Klanten denken: Eerst volgend jaar maar eens afwachten’’, aldus Jeroen Berlemon van De Ruijter Scooters in Amsterdam.

Een scooterverkoper die anoniem wil blijven doet daar nog een schepje bovenop. ,,Het gaat slecht. Heel slecht. Of de maatregel er komt is compleet onduidelijk, maar klanten denken dat het al een uitgemaakte zaak is. Ik merk het ook aan andere winkeleigenaren: Als dit echt doorgaat dan zakt de hele verkoop in.’’

Nieuwe verkeerssituatie

De aangekondigde maatregel heeft grote gevolgen voor het verkeer in de hoofdstad. In de nieuwe situatie delen automobilisten de rijbaan met snorfietsers. Daar rijden dan zowel krachtige motorvoertuigen als scooters met een maximale snelheid van 25 kilometer per uur. Even snel inhalen, zoals op het fietspad, wordt dan een stuk moeilijker.

De gemeente worstelt zich op dit moment door 4500 zienswijzen (reacties en bezwaren op het plan van bijvoorbeeld inwoners of andere belanghebbenden). Eind november wordt de knoop doorgehakt, maar als het aan het stadsbestuur ligt rijden de snorfietsers begin volgend jaar al op de rijbaan, zo is te lezen op de website.

Enkele eigenaren van scooterwinkels merken sinds de aankondiging van het plan dat klanten vaker kijken naar alternatieve voertuigen. Berlemon: ,,Mensen die eerder geïnteresseerd waren in een scooter, neigen nu naar het behalen van hun motorrijbewijs. Ze denken; als je toch tussen de auto’s moet manoeuvreren, dan liever op een motor.’’ Dat herkent ook Mike Beumer, van Beumer de Jong Scooters. ,,Ik heb de afgelopen maanden veel meer motorscooters verkocht.’’

Rutger Kuiper van Amsterdam’s Scootercity vindt het verlies dit jaar nog meevallen, maar vreest wel voor de gevolgen als het plan werkelijkheid wordt. ,,Ook merken we een toename in het aantal klanten dat hun scooter wil verkopen.’’

Naast een grote groep die blij is met het plan, klinkt er ook kritiek. De RAI Vereniging, voor Rijwiel en Automobiel Industrie, maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid.

Woordvoerder Floris Liebrand: ,,Wij zien het als een verplaatsing van het probleem. Kwetsbare snorfietsers plaats je tussen auto’s en vrachtverkeer. Het verschil tussen een snorfietser die maximaal 25 kilometer per uur kan en een automobilist die in 50-kilometerzones vaak nog iets harder rijdt, wordt daardoor groot. Dat lijkt ons uitermate gevaarlijk.’’

De vereniging ziet meer heil in een oplossing op lange termijn, waarbij er kritisch wordt gekeken naar een herindeling van de gehele infrastructuur van de stad.

Fietsgedrag

Eigenaren van scooterzaken zeggen dat ze begrijpen dat er iets moet gebeuren, maar sluiten zich aan bij de opvatting van RAI. Ook vinden zij dat er kritischer gekeken mag worden naar het fietsgedrag in Amsterdam. ,,Hoe vaak je fietsers wel niet door rood ziet fietsen, of ziet appen, hun hand niet ziet uitsteken bij het afslaan: Het is te makkelijk om alleen naar de scooterbestuurder te wijzen’’, aldus Kuiper van Amsterdam’s Scootercity.

Betekent de maatregel het einde van de scooterwinkels? Dat gaat nog te ver, vindt Wesley Stravers van Scootstore ,,Ik heb nog genoeg eigenaren die terugkomen voor onderhoud. Maar feit is wel dat er minder verkocht wordt. Ik zie toch een redelijk groot verschil in de verkoop van vorig jaar ten opzichte van dit jaar. En dan vooral de afgelopen drie maanden.’’