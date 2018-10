Dronken vogels terroriseren Amerikaanse stad

Zwanen, herten, koeien of reeën die de weg over willen steken zorgen jaarlijks voor aanrijdingen, vertragingen en incidenten. Maar ook een lama, buffels en een ontsnapte pelikaan hebben ervoor gezorgd dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Prorail heeft bijzondere maatregelen genomen en het afgelopen jaar is het aantal vertragingen met 10 procent afgenomen.

Het spoorgebied in Nederland doorkruist niet alleen het leefgebied van mensen maar ook die van verschillende planten en dieren. Zwanen, herten, koeien of reeën die de weg over willen steken zorgen jaarlijks voor aanrijdingen, vertragingen en incidenten. De eerste negen maanden van dit jaar zorgde dit voor 1335 (bijna) aanrijdingen en incidenten. In 596 gevallen zorgde dit voor vertraging, 3009 treinen liepen vertraging op, moesten omgeleid worden of werden opgeheven.

Geurpalen en lintbanen