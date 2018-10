'Door armoede thuis hoorde ik er op school niet bij’

Uit cijfers van de Wereldbank blijkt, dat ruim 2,8 miljoen Nederlanders in 2017 te maken kregen met armoede. Kleding kopen bij de kringloopwinkel, niet meer naar de sportschool en de goedkoopste boodschappen uitkiezen. Armoede blijft in Nederland een probleem. ,,Ik en mijn broer konden niet mee naar feestjes, want daar was geen geld voor”, vertelt Karin (33)* . Ze kreeg tijdens haar jeugd al te maken met armoede en heeft zich inmiddels bijna vrijgevochten van haar eigen schulden.

School

,,De armoede thuis was de reden waarom ik er op school niet bij hoorde. Als puber wordt van je verwacht dat je aan alle trends meedoet. Toen ik jong was waren schoenen van Nike in. Daar konden wij niet aan meedoen”, stelt Karin. Haar ouders kwamen in de schuldsanering terecht toen het bedrijf waar haar vader werkte failliet ging. Vlak voordat dat gebeurde hadden haar ouders een lening afgesloten. Door het faillissement was haar vader plots werkloos.

Studieschuld

Toen Karin dat meemaakte, zwoor ze dat haar nooit iets soortgelijks zou overkomen. Toch kreeg ook zij een aantal jaren later te maken met torenhoge schulden. ,,Ik wilde heel graag studeren, maar mijn ouders konden mijn studie niet betalen. Naast de basisbeurs en de uitwonende beurs die ik kreeg, werkte ik.” Het leverde echter niet genoeg geld op en Karin moest lenen om rond te kunnen komen. Aan het einde van haar studie had ze een schuld van ruim 40.000 euro opgebouwd. Hiervan verviel echter de helft omdat ze binnen 10 jaar haar diploma had gehaald.

,,Dat ik een schuld had, deed met niet zoveel. Pas toen ik een brief kreeg waarin stond dat ik nog 20.000 euro studieschuld open had staan en dat binnen 15 jaar af moest betalen, begonnen de zenuwen”, zegt Karin. Toch was ook die brief niet genoeg om ervoor te zorgen dat het kwartje viel. Dat gebeurde pas toen ze samen met haar vriend een huis wilde kopen. Door de studieschuld was het niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Consuminderen

Op dat moment, ongeveer vijf jaar geleden, ging er een knop om. Karin en haar partner maakten een overzicht van hun vaste lasten. Zo kwamen ze erachter dat ze veel meer geld uitgaven dan ze verdienden. ,,We hebben alle abonnementen opgezegd. Ook hebben we goedkopere verzekeringen genomen, gelet op de boodschappen en zijn we meer gebruik gaan maken van onze fietsen.” Alles bij elkaar zorgde ervoor dat het koppel per maand 600 euro aan vaste lasten bespaarde. Het aflossen van de studieschuld kwam in een stroomversnelling terecht.

,,Op dit moment is de schuld bijna afbetaald. Dan wordt discipline houden wel moeilijker omdat het doel waar we naartoe werken bijna behaald is.” Het stel budgetteert nog steeds, maar laat de teugels iets meer vieren. Dat heeft ook te maken met de twee kinderen die ze hebben gekregen. ,,Als we blijven budgetteren, houden we geld over. Van dat geld kunnen we duurdere kleding voor de kinderen kopen. Die kleren gaan langer mee dan goedkope kleding”, vertelt Karin.

Kinderen

Hoewel ze soms duurdere kleding voor haar kinderen koopt, probeert ze zich niet te veel aan te trekken van de modetrends. Zo hoopt ze dat haar kinderen en ook geen waarde aan hechten. Toch wil Karin de trends niet helemaal negeren ‘haar kinderen moeten er namelijk wel bij horen’. Maar kinderen moeten ook met geld leren omgaan. ,,Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. We leren onze kinderen door middel van zakgeld wat de waarde van geld is.”

Karin kreeg destijds geen zakgeld en heeft alles zelf betaald, van haar rijbewijs tot haar studie. Desondanks dat wil ze haar kinderen later helpen met het betalen van hun studie. ,,Om me heen zie ik heel veel dat ouders hun kinderen steunen, dus ik denk dat wij dat ook gaan doen. Zo hoop ik dat we onze kinderen een leuke start kunnen geven, iets wat wij nooit hebben gehad.”

Tip

,,Steek je kop niet in het zand. Maak die brieven open en neem contact met verschillende hulpinstanties op. Niemand daar kijkt ervan op. Die bedrijven krijgen honderden telefoontjes per dag van mensen die een regeling willen treffen.” Wil je meer tips over hoe je uit de schulden kunt komen dan kun je kijken op Karins blog: bespaarfreak.wordpress.com.

*De naam van de bron is vanwege privacy redenen gefingeerd. De echte naam en toenaam van de bron zijn bekend bij de redactie.