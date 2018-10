'Dood-door-selfie is groot gezondheidsrisico’

Heb jij er weleens over nagedacht hoe veel risico je neemt voor het maken van de perfecte selfie voor je Instagram of Snapchat Story? In India vroegen onderzoekers zich het af. Ze kwamen er achter dat wereldwijd al meer dan 250 mensen doodgingen terwijl ze een selfie namen.

Verdronken of geëlektrocuteerd

Wat doen we eigenlijk allemaal wel niet om de perfecte foto van onszelf op social media te krijgen? Veel, blijkt uit het onderzoek van de Indiase wetenschappers. Mensen zijn bijvoorbeeld verdronken of van grote hoogtes gevallen terwijl ze een selfie maakten. Anderen werden aangevallen door dieren of zelfs geëlektrocuteerd.

Eén van de onderzoekers vertelt tegen The Washington Post dat de selfie als doodsoorzaak een serieus gezondheidsrisico is geworden. Nergens stierven dan ook zoveel mensen tijdens het nemen van een selfie als in India, het land waar de onderzoekers zelf vandaan komen.

Risico's

Maar ook in Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan stierven relatief veel mensen tijdens het maken van de foto. Tussen oktober 2011 en november 2017 waren in totaal 259 'selfie-gerelateerde' sterfgevallen. Meer dan 85 procent van de slachtoffers was tussen de 10 en 30 jaar oud.

Ondanks dat puur het maken van een selfie niet dodelijk is, ontstaan er wel gevaren wanneer mensen risico's nemen om de perfecte foto te krijgen. De onderzoekers maken zich zorgen over hoe veel mensen over hebben voor alle likes die ze krijgen op social media. „Het is het niet waard om je leven daarvoor te riskeren."

Dit jaar zijn er nu al een aantal mensen overleden terwijl ze een selfie maakten. In India probeerde een man een selfie te maken met een gewonde beer, maar de beer verscheurde hem. Vorige maand vielen nog twee mensen in de Verenigde Staten van een grote hoogte terwijl ze een selfie wilden maken.