Dode haai aangespoeld op strand van Zandvoort

Nils Gärtner Greskewitz (31) uit Hamburg is een echte dierenliefhebber. Hij zet zich al jaren in voor de bescherming van onze fauna. Zo doet hij mee aan strand clean-ups, is hij veganist en werkt hij als vrijwilliger bij het Friese zeehondencentrum Pieterburen. Het helpen van zieke en gewonde zeehonden, om ze zo weer vrij te kunnen laten in de natuur, geeft hem voldoening. Tijdens zijn werk loopt hij echter tegen een muur van wetgeving aan. Nils vindt het belangrijk dat Europa het beleid omtrent dierenrechten verandert. Daarom gaat hij stemmen tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

Wie anders?

Jij gaat stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Waarom precies?

Er zijn op dit moment nog veel problemen in Europa op het gebied van dierenrechten. Als ik niet ga stemmen wie doet het dan? Iedereen heeft een stem en die moet je gebruiken.

Heb je deze passie om je in te zetten voor dierenrechten altijd al gehad?

Mijn passie voor dierenrechten heb ik niet altijd gehad. In 2012 heb ik mijn leven omgegooid. Ik keek een documentaire over de jacht op dolfijnen in Japan, dat heeft mijn wereldbeeld veranderd. Na het kijken van die documentaire heb ik me aangemeld voor de campagne om de jacht op dolfijnen te monitoren. Ook heb ik op vijf verschillende plekken op de wereld gewerkt met dieren. Daarnaast ben ik veganist geworden.

Zeehondjes

Wat doe je zelf om te strijden voor dierenrechten?

Ik werk als vrijwilliger bij het zeehondencentrum, waar ik help bij de rehabilitatie van zieke en gewonde zeehonden. Momenteel hebben zeehonden in Europa te maken met veel problemen. Elk land in de EU heeft andere wetten om zeehonden te beschermen. In Nederland is de zeehondenpopulatie stabiel, daarom moeten we nadenken over welke zeehonden we kunnen opvangen om te rehabiliteren en welke niet. Maar in Duitsland schiet een jager een zeehond dood omdat hij niet in rehabilitatie gelooft en in Denemarken is er helemaal geen opvang voor zieke zeehonden. Ik vind dat er een gezamenlijk plan voor alle landen in de Europese Unie moet komen waarin staat hoe deze landen in de toekomst om moeten gaan met zeehonden.

Merk je dat mensen in je omgeving meer gaan nadenken over dierenrechten door jou?

Ja, heel erg. Vrienden en andere mensen in mijn omgeving vragen me steeds vaker wat ze zelf kunnen doen om te helpen met bijvoorbeeld het milieu of de zeehonden. Iedereen kan iets doen, hoe klein ook. Al ga je een keer een middagje op het strand afval opruimen. Als we iets willen veranderen in de Europese Unie omtrent dierenrechten, dan moeten we dat samen doen.

Eerst Europa dan de wereld

Denk je dat de Europese Unie de organisatie is die echt een verschil kan maken op het gebied van dierenrechten?

De Europese Unie is de aangewezen instelling om verandering te bewerkstelligen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Eerst moet Europa veranderen, daarna kunnen we de rest van de wereld helpen.

Heb je die betrokkenheid altijd al belangrijk gevonden?

Ja, natuurlijk. In Duitsland stem ik ook altijd. Als je het ergens niet mee eens bent, moet je op zoek gaan naar iemand in de politiek die het met jou eens is. Je kunt dan op die persoon stemmen. Alleen als je dat doet, kan er iets veranderen. Door te stemmen kun je laten zien dat een specifiek onderwerp belangrijk voor je is. Daarnaast is activisme een manier om voor verandering te zorgen. De regering moet daar wel iets mee doen door nieuwe regels en wetten in te stellen. Als je wilt dat er echt iets verandert dan moet je daar zelf wat aan doen.

